Денис Мацуев даст концерт в канун Старого Нового года
Денис Мацуев выступит в Госоркестром России имени Светланова, за дирижерский пульт встанет Юрий Ткаченко. Вечер пройдет в Crocus City Hall. Такие концерты стали уже традиционными.
Денис Мацуев выступит в Госоркестром России имени Светланова, за дирижерский пульт встанет Юрий Ткаченко. Вечер пройдет в Crocus City Hall. Такие концерты стали уже традиционными.
Известный пианист представит грандиозную программу – он исполнит Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром выдающегося Сергея Рахманинова. Этот вечер откроет серию концертов Дениса Мацуева, посвященных юбилею классика.
Известный пианист представит грандиозную программу – он исполнит Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром выдающегося Сергея Рахманинова. Этот вечер откроет серию концертов Дениса Мацуева, посвященных юбилею классика.
В 2023 году весь мир будет праздновать 150-летие Сергея Рахманинова. Композитор родился в 1873 году в усадьбе Семеново Новгородской губернии и скончался в 1943 году в Беверли-Хиллз, США. Главной датой юбилейного года станет 1 апреля – день рождения композитора.
В 2023 году весь мир будет праздновать 150-летие Сергея Рахманинова. Композитор родился в 1873 году в усадьбе Семеново Новгородской губернии и скончался в 1943 году в Беверли-Хиллз, США. Главной датой юбилейного года станет 1 апреля – день рождения композитора.
Денис Мацуев известен как смелый новатор, пианист-виртуоз, разносторонний музыкант. Он – желанный гость лучших концертных залов мира, непременный участник и организатор крупных музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России и мира.
Денис Мацуев известен как смелый новатор, пианист-виртуоз, разносторонний музыкант. Он – желанный гость лучших концертных залов мира, непременный участник и организатор крупных музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России и мира.
Дениса Мацуева знают не только как блестящего исполнителя классической музыки, но и джазового импровизатора. Феномен пианиста кроется в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, обаяния и бешеной трудоспособности.
Дениса Мацуева знают не только как блестящего исполнителя классической музыки, но и джазового импровизатора. Феномен пианиста кроется в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, обаяния и бешеной трудоспособности.
Известность Мацуеву принесла победа на XI Международном конкурсе П.И. Чайковского в 1998 году. В том же году музыкант завоевал Гран–при Международного конкурса пианистов в Париже. Окончив с отличием Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно, пианист сразу стал звездой международного масштаба. Однако своим главным приоритетом Мацуев считает развитие музыкального искусства в России.
Известность Мацуеву принесла победа на XI Международном конкурсе П.И. Чайковского в 1998 году. В том же году музыкант завоевал Гран–при Международного конкурса пианистов в Париже. Окончив с отличием Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно, пианист сразу стал звездой международного масштаба. Однако своим главным приоритетом Мацуев считает развитие музыкального искусства в России.
Помимо активной концертной деятельности, Мацуев – президент Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена", арт-директор Фонда имени С. В. Рахманинова, посол доброй воли ЮНЕСКО, почетный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.
Помимо активной концертной деятельности, Мацуев – президент Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена", арт-директор Фонда имени С. В. Рахманинова, посол доброй воли ЮНЕСКО, почетный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.