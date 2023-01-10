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Денис Мацуев даст концерт в канун Старого Нового года - РИА Новости, 10.01.2023
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Денис Мацуев даст концерт в канун Старого Нового года
Денис Мацуев даст концерт в канун Старого Нового года - РИА Новости, 10.01.2023
Денис Мацуев даст концерт в канун Старого Нового года
По сложившейся традиции 13 января, в преддверии Старого Нового года, Денис Мацуев даст праздничный концерт. Яркие портреты музыканта и редкие кадры – в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:54
2023-01-10T16:54
культпоход
денис мацуев
сергей рахманинов
крокус сити холл
фото
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По сложившейся традиции 13 января, в преддверии Старого Нового года, Денис Мацуев даст праздничный концерт. Яркие портреты музыканта и редкие кадры – в фотоленте Ria.ru
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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культпоход, денис мацуев, сергей рахманинов, крокус сити холл, фото, фото
Культпоход, Денис Мацуев, Сергей Рахманинов, Крокус Сити Холл, Фото
16:54 10.01.2023
 

Денис Мацуев даст концерт в канун Старого Нового года

Читать ria.ru в
По сложившейся традиции 13 января, в преддверии Старого Нового года, Денис Мацуев даст праздничный концерт. Яркие портреты музыканта и редкие кадры – в фотоленте Ria.ru
© Фото из личного архива Дениса Мацуева

Денис Мацуев выступит в Госоркестром России имени Светланова, за дирижерский пульт встанет Юрий Ткаченко. Вечер пройдет в Crocus City Hall. Такие концерты стали уже традиционными.

Пианист Денис Мацуев
1 из 7

Денис Мацуев выступит в Госоркестром России имени Светланова, за дирижерский пульт встанет Юрий Ткаченко. Вечер пройдет в Crocus City Hall. Такие концерты стали уже традиционными.

© Фото из личного архива Дениса Мацуева
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Известный пианист представит грандиозную программу – он исполнит Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром выдающегося Сергея Рахманинова. Этот вечер откроет серию концертов Дениса Мацуева, посвященных юбилею классика.

Народный артист России Денис Мацуев с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е.Ф. Светланова представляет специальный музыкальный вечер Чайковский-гала
2 из 7

Известный пианист представит грандиозную программу – он исполнит Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром выдающегося Сергея Рахманинова. Этот вечер откроет серию концертов Дениса Мацуева, посвященных юбилею классика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В 2023 году весь мир будет праздновать 150-летие Сергея Рахманинова. Композитор родился в 1873 году в усадьбе Семеново Новгородской губернии и скончался в 1943 году в Беверли-Хиллз, США. Главной датой юбилейного года станет 1 апреля – день рождения композитора.

Композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов в своем рабочем кабинете
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В 2023 году весь мир будет праздновать 150-летие Сергея Рахманинова. Композитор родился в 1873 году в усадьбе Семеново Новгородской губернии и скончался в 1943 году в Беверли-Хиллз, США. Главной датой юбилейного года станет 1 апреля – день рождения композитора.

© РИА Новости
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© Фото из личного архива Дениса Мацуева

Денис Мацуев известен как смелый новатор, пианист-виртуоз, разносторонний музыкант. Он – желанный гость лучших концертных залов мира, непременный участник и организатор крупных музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России и мира.

Пианист Денис Мацуев
4 из 7

Денис Мацуев известен как смелый новатор, пианист-виртуоз, разносторонний музыкант. Он – желанный гость лучших концертных залов мира, непременный участник и организатор крупных музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России и мира.

© Фото из личного архива Дениса Мацуева
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Дениса Мацуева знают не только как блестящего исполнителя классической музыки, но и джазового импровизатора. Феномен пианиста кроется в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, обаяния и бешеной трудоспособности.

Пианист Денис Мацуев во время выступления на Восьмом международном фестивале Джазовые сезоны в музее-заповеднике Горки Ленинские
5 из 7

Дениса Мацуева знают не только как блестящего исполнителя классической музыки, но и джазового импровизатора. Феномен пианиста кроется в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, обаяния и бешеной трудоспособности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© Фото из личного архива Дениса Мацуева

Известность Мацуеву принесла победа на XI Международном конкурсе П.И. Чайковского в 1998 году. В том же году музыкант завоевал Гран–при Международного конкурса пианистов в Париже. Окончив с отличием Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно, пианист сразу стал звездой международного масштаба. Однако своим главным приоритетом Мацуев считает развитие музыкального искусства в России.

Пианист Денис Мацуев
6 из 7

Известность Мацуеву принесла победа на XI Международном конкурсе П.И. Чайковского в 1998 году. В том же году музыкант завоевал Гран–при Международного конкурса пианистов в Париже. Окончив с отличием Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно, пианист сразу стал звездой международного масштаба. Однако своим главным приоритетом Мацуев считает развитие музыкального искусства в России.

© Фото из личного архива Дениса Мацуева
© Фото из личного архива Дениса Мацуева

Помимо активной концертной деятельности, Мацуев – президент Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена", арт-директор Фонда имени С. В. Рахманинова, посол доброй воли ЮНЕСКО, почетный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.

Пианист Денис Мацуев
7 из 7

Помимо активной концертной деятельности, Мацуев – президент Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена", арт-директор Фонда имени С. В. Рахманинова, посол доброй воли ЮНЕСКО, почетный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.

© Фото из личного архива Дениса Мацуева
 
КультпоходДенис МацуевСергей РахманиновКрокус Сити ХоллФото
 
 
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