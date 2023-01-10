Денис Мацуев даст концерт в канун Старого Нового года

В 2023 году весь мир будет праздновать 150-летие Сергея Рахманинова. Композитор родился в 1873 году в усадьбе Семеново Новгородской губернии и скончался в 1943 году в Беверли-Хиллз, США. Главной датой юбилейного года станет 1 апреля – день рождения композитора.