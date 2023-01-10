https://ria.ru/20230110/mashina-1843830573.html

Машина скорой помощи сгорела в Нижневартовске

Машина скорой помощи сгорела в Нижневартовске - РИА Новости, 10.01.2023

Машина скорой помощи сгорела в Нижневартовске

Машина скорой помощи сгорела в Нижневартовске (ХМАО), обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:13

2023-01-10T11:13

2023-01-10T11:13

происшествия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Машина скорой помощи сгорела в Нижневартовске (ХМАО), обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По информации ведомства, информация о возгорании кареты скорой помощи на улице Чапаева в Нижневартовске поступила к спасателям в понедельник в 23.51 по местному времени (21.51 мск). По прибытию пожарных подразделений машина была полностью охвачена огнем, добавили в МЧС. "Это была карета скорой помощи, причины возгорания устанавливаются органами дознания, пострадавших нет", – сказали агентству в пресс-службе. Пожарные ликвидировали открытое горение в 00.05 (22.05 мск), для работы на месте происшествия были задействованы 14 человек личного состава и три единицы техники. Как уточнили в МЧС, на выяснение причин возгорания может уйти несколько дней.

https://ria.ru/20230110/pozhar-1843794304.html

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нижневартовск

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происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия