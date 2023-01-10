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Жителей Магаданской области предупредили об экстремальных холодах
Жителей Магаданской области предупредили об экстремальных холодах - РИА Новости, 10.01.2023
Жителей Магаданской области предупредили об экстремальных холодах
Спасатели сообщили о предстоящем понижении температуры воздуха в Магаданской области до минус 56 градусов по Цельсию и обратились к жителям региона с просьбой... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:52
2023-01-10T09:52
2023-01-10T09:52
погода
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 10 янв - РИА Новости. Спасатели сообщили о предстоящем понижении температуры воздуха в Магаданской области до минус 56 градусов по Цельсию и обратились к жителям региона с просьбой отказаться от дальних поездок. Во вторник занятия в школах во многих поселках центральных районов Магаданской области отменили из-за пятидесятиградусных морозов. Причина резкого понижения температуры воздух в регионе - антициклон из Якутии. "Ночью 11 января в центральных районах Магаданской области прогнозируется понижение температуры до 56 градусов мороза <…> Главное управление МЧС России по Магаданской области рекомендуют местным жителям отказаться от дальних поездок, меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений", - сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погода, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Магаданской области предупредили об экстремальных холодах
В МЧС предупредили о понижении температуры в Магаданской области до минус 56 градусов