https://ria.ru/20230110/magadan-1843813340.html

Жителей Магаданской области предупредили об экстремальных холодах

Жителей Магаданской области предупредили об экстремальных холодах - РИА Новости, 10.01.2023

Жителей Магаданской области предупредили об экстремальных холодах

Спасатели сообщили о предстоящем понижении температуры воздуха в Магаданской области до минус 56 градусов по Цельсию и обратились к жителям региона с просьбой... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:52

2023-01-10T09:52

2023-01-10T09:52

погода

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 10 янв - РИА Новости. Спасатели сообщили о предстоящем понижении температуры воздуха в Магаданской области до минус 56 градусов по Цельсию и обратились к жителям региона с просьбой отказаться от дальних поездок. Во вторник занятия в школах во многих поселках центральных районов Магаданской области отменили из-за пятидесятиградусных морозов. Причина резкого понижения температуры воздух в регионе - антициклон из Якутии. "Ночью 11 января в центральных районах Магаданской области прогнозируется понижение температуры до 56 градусов мороза <…> Главное управление МЧС России по Магаданской области рекомендуют местным жителям отказаться от дальних поездок, меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений", - сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.

магаданская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)