https://ria.ru/20230110/krym-1843787139.html

Крымский мост временно закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ

Крымский мост временно закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ - РИА Новости, 10.01.2023

Крымский мост временно закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ

Автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта во вторник, 10 января, с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T00:12

2023-01-10T00:12

2023-01-10T05:32

россия

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта во вторник, 10 января, с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами, ограничения на подъездах к мосту введут с 3.00, сообщил Минтранс.В ведомстве попросили автовладельцев и водителей заранее планировать поездки и следить за информацией.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230106/most-1843244682.html

россия

керченский пролив

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россия, керченский пролив