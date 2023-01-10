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Крымский мост временно закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ - РИА Новости, 10.01.2023
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Крымский мост временно закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ
Крымский мост временно закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ - РИА Новости, 10.01.2023
Крымский мост временно закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ
Автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта во вторник, 10 января, с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:12
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россия
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта во вторник, 10 января, с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами, ограничения на подъездах к мосту введут с 3.00, сообщил Минтранс.В ведомстве попросили автовладельцев и водителей заранее планировать поездки и следить за информацией.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230106/most-1843244682.html
россия
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россия, керченский пролив
Россия, Керченский пролив
00:12 10.01.2023 (обновлено: 05:32 10.01.2023)
 
Крымский мост временно закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ

Крымский мост закроют для автотранспорта во вторник на 12 часов из-за ремонтных работ

© Фото : страница "Крымский мост" в FacebookКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : страница "Крымский мост" в Facebook
Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта во вторник, 10 января, с 4.00 до 16.00 мск в связи с ремонтными работами, ограничения на подъездах к мосту введут с 3.00, сообщил Минтранс.
"Десятого января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщается в Telegram-канале министерства.
В ведомстве попросили автовладельцев и водителей заранее планировать поездки и следить за информацией.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 11:20
Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе
 
РоссияКерченский пролив
 
 
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