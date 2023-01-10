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В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230110/koronavirus-1843830124.html
В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023
В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19
Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:10
2023-01-10T11:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 067 человек, на 142% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 58 субъектах, снижение - в девяти регионах страны, ситуация не изменилась в 18 субъектах. "Выздоровело за сутки 5 062 человека, или на 69,3% больше в сравнении с 9 января 2023 года. Выявлено 3 032 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
11:10 10.01.2023
 
В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19

В России за сутки выявили более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 067 человек, на 142% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 58 субъектах, снижение - в девяти регионах страны, ситуация не изменилась в 18 субъектах.
"Выздоровело за сутки 5 062 человека, или на 69,3% больше в сравнении с 9 января 2023 года. Выявлено 3 032 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.
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