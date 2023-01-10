https://ria.ru/20230110/koronavirus-1843830124.html
В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023
В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19
Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:10
2023-01-10T11:10
2023-01-10T11:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422514_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_778694432d5389c958d15f0ad689d849.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 067 человек, на 142% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 58 субъектах, снижение - в девяти регионах страны, ситуация не изменилась в 18 субъектах. "Выздоровело за сутки 5 062 человека, или на 69,3% больше в сравнении с 9 января 2023 года. Выявлено 3 032 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422514_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe9c866d9a6d95d30cf9ff9470cc77d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом