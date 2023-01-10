https://ria.ru/20230110/koronavirus-1843830124.html

В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.01.2023

В России за сутки госпитализировали 1067 человек с COVID-19

Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:10

2023-01-10T11:10

2023-01-10T11:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 067 человек, на 142% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 58 субъектах, снижение - в девяти регионах страны, ситуация не изменилась в 18 субъектах. "Выздоровело за сутки 5 062 человека, или на 69,3% больше в сравнении с 9 января 2023 года. Выявлено 3 032 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия