https://ria.ru/20230110/konovalov-1843943755.html

Главным судебным приставом Москвы стал Николай Коновалов

Главным судебным приставом Москвы стал Николай Коновалов - РИА Новости, 10.01.2023

Главным судебным приставом Москвы стал Николай Коновалов

Главным судебным приставом Москвы назначен Николай Коновалов, ранее руководивший подмосковным главком ФССП РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:34

2023-01-10T16:34

2023-01-10T16:38

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Главным судебным приставом Москвы назначен Николай Коновалов, ранее руководивший подмосковным главком ФССП РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по столице."Первый заместитель директора ФССП России Ольга Помигалова представила личному составу Главного управления ФССП России по городу Москве нового руководителя. Указом президента РФ от 30.12.2022 главным судебным приставом Москвы назначен полковник внутренней службы Николай Коновалов", - сказали в ведомстве.Коновалов служит в органах принудительного исполнения с 2003 года. В дальнейшем он занимал руководящие должности в территориальных органах ФССП России Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Адыгея и Тамбовской области. С 2018 года возглавлял ГУ ФССП России по Московской области.Главным управлением ФССП РФ по Москве ранее руководил Сергей Замородских.

https://ria.ru/20230101/dolgi-1842730683.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва