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Главным судебным приставом Москвы стал Николай Коновалов - РИА Новости, 10.01.2023
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Главным судебным приставом Москвы стал Николай Коновалов
Главным судебным приставом Москвы стал Николай Коновалов - РИА Новости, 10.01.2023
Главным судебным приставом Москвы стал Николай Коновалов
Главным судебным приставом Москвы назначен Николай Коновалов, ранее руководивший подмосковным главком ФССП РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:34
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Главным судебным приставом Москвы назначен Николай Коновалов, ранее руководивший подмосковным главком ФССП РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по столице."Первый заместитель директора ФССП России Ольга Помигалова представила личному составу Главного управления ФССП России по городу Москве нового руководителя. Указом президента РФ от 30.12.2022 главным судебным приставом Москвы назначен полковник внутренней службы Николай Коновалов", - сказали в ведомстве.Коновалов служит в органах принудительного исполнения с 2003 года. В дальнейшем он занимал руководящие должности в территориальных органах ФССП России Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Адыгея и Тамбовской области. С 2018 года возглавлял ГУ ФССП России по Московской области.Главным управлением ФССП РФ по Москве ранее руководил Сергей Замородских.
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Москва
16:34 10.01.2023 (обновлено: 16:38 10.01.2023)
 
Главным судебным приставом Москвы стал Николай Коновалов

Главным судебным приставом Москвы вместо Сергея Замородских назначили Николая Коновалова

© Фото : Главное управление ФССП России по г.МосквеГлавный судебный пристав Москвы Николай Коновалов
Главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Главное управление ФССП России по г.Москве
Главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Главным судебным приставом Москвы назначен Николай Коновалов, ранее руководивший подмосковным главком ФССП РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по столице.
"Первый заместитель директора ФССП России Ольга Помигалова представила личному составу Главного управления ФССП России по городу Москве нового руководителя. Указом президента РФ от 30.12.2022 главным судебным приставом Москвы назначен полковник внутренней службы Николай Коновалов", - сказали в ведомстве.
Коновалов служит в органах принудительного исполнения с 2003 года. В дальнейшем он занимал руководящие должности в территориальных органах ФССП России Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Адыгея и Тамбовской области. С 2018 года возглавлял ГУ ФССП России по Московской области.
Главным управлением ФССП РФ по Москве ранее руководил Сергей Замородских.
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Москва
 
 
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