https://ria.ru/20230110/kino-1843985848.html
Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино
Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино - РИА Новости, 10.01.2023
Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино
Россия и Иран в ближайшем будущем планируют приступить к совместным съемкам телесериалов и кино, это поможет ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:31
2023-01-10T19:31
2023-01-10T19:31
иран
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москва
кино
в мире
культура
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия и Иран в ближайшем будущем планируют приступить к совместным съемкам телесериалов и кино, это поможет ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ, заявил атташе по культуре Исламской республики в Москве Масуд Ахмадванд. "Мы надеемся, что некоторые совместные кинопроекты, о которых ведутся переговоры между иранскими и российскими кинодеятелями, скоро достигнут окончательных результатов. Эти проекты откроют новую главу в культурных отношениях между двумя странами, а через их призму жители Ирана и России получат возможность ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ", - сказал Ахмадванд, слова которого опубликованы в телеграм-канале культурного представительства Ирана в Москве.
https://ria.ru/20230109/kino-1843646692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, москва, кино, в мире, культура
Иран, Россия, Москва, кино, В мире, Культура
Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино
Атташе по культуре Ахмадванд: Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино