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Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино - РИА Новости, 10.01.2023
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Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино
Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино - РИА Новости, 10.01.2023
Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино
Россия и Иран в ближайшем будущем планируют приступить к совместным съемкам телесериалов и кино, это поможет ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:31
2023-01-10T19:31
иран
россия
москва
кино
в мире
культура
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия и Иран в ближайшем будущем планируют приступить к совместным съемкам телесериалов и кино, это поможет ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ, заявил атташе по культуре Исламской республики в Москве Масуд Ахмадванд. "Мы надеемся, что некоторые совместные кинопроекты, о которых ведутся переговоры между иранскими и российскими кинодеятелями, скоро достигнут окончательных результатов. Эти проекты откроют новую главу в культурных отношениях между двумя странами, а через их призму жители Ирана и России получат возможность ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ", - сказал Ахмадванд, слова которого опубликованы в телеграм-канале культурного представительства Ирана в Москве.
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иран, россия, москва, кино, в мире, культура
Иран, Россия, Москва, кино, В мире, Культура
19:31 10.01.2023
 
Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино

Атташе по культуре Ахмадванд: Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино

© Fotolia / steheapПросмотр телевизора
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Fotolia / steheap
Просмотр телевизора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия и Иран в ближайшем будущем планируют приступить к совместным съемкам телесериалов и кино, это поможет ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ, заявил атташе по культуре Исламской республики в Москве Масуд Ахмадванд.
"Мы надеемся, что некоторые совместные кинопроекты, о которых ведутся переговоры между иранскими и российскими кинодеятелями, скоро достигнут окончательных результатов. Эти проекты откроют новую главу в культурных отношениях между двумя странами, а через их призму жители Ирана и России получат возможность ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ", - сказал Ахмадванд, слова которого опубликованы в телеграм-канале культурного представительства Ирана в Москве.
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