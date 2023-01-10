https://ria.ru/20230110/kino-1843985848.html

Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино

Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино - РИА Новости, 10.01.2023

Россия и Иран планируют снимать совместные сериалы и кино

Россия и Иран в ближайшем будущем планируют приступить к совместным съемкам телесериалов и кино, это поможет ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:31

2023-01-10T19:31

2023-01-10T19:31

иран

россия

москва

кино

в мире

культура

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Россия и Иран в ближайшем будущем планируют приступить к совместным съемкам телесериалов и кино, это поможет ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ, заявил атташе по культуре Исламской республики в Москве Масуд Ахмадванд. "Мы надеемся, что некоторые совместные кинопроекты, о которых ведутся переговоры между иранскими и российскими кинодеятелями, скоро достигнут окончательных результатов. Эти проекты откроют новую главу в культурных отношениях между двумя странами, а через их призму жители Ирана и России получат возможность ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ", - сказал Ахмадванд, слова которого опубликованы в телеграм-канале культурного представительства Ирана в Москве.

https://ria.ru/20230109/kino-1843646692.html

иран

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, россия, москва, кино, в мире, культура