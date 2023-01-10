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Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023
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Российское казачество
https://ria.ru/20230110/kazachestvo-1843977718.html
Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году
Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023
Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году
Главной задачей атаман ВсКО Николай Долуда определил создание команды подготовленных начальников штабов всех 12 войсковых казачьих обществ и двух казачьих... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:46
2023-01-10T18:46
российское казачество
российское казачество
николай долуда
кубанское казачье войско
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главной задачей атаман ВсКО Николай Долуда определил создание команды подготовленных начальников штабов всех 12 войсковых казачьих обществ и двух казачьих округов, сообщает пресс-служба ВсКО.Также в ходе рабочего совещания он обсудил системный подход к военной подготовке казаков и формирование добровольческих казачьих отрядов, участвующих в специальной военной операции.Всероссийский атаман поставил задачу повысить качество ежегодно проводимых военно-полевых сборов и по примеру Кубанского казачьего войска создать центры боевого слаживания казачьих добровольческих отрядов на территориях дислокации всех войсковых казачьих обществ."В первую очередь необходимо создать такой центр на одном из полигонов Омской области для обучения казаков-добровольцев Иркутского, Енисейского, Сибирского войсковых казачьих обществ и формирования единого добровольческого отряда сибирских казаков", – добавил он.Кроме того он отметил важность казачьего образования и сотрудничества в этом вопросе с Минпросвещения России."Посещение сотрудниками штаба Всероссийского казачьего общества казачьих детских садов, школ, кадетских корпусов должно осуществляться совместно с представителями Министерства просвещения РФ, чтобы ведомство могло воочию видеть, на каком уровне выполняются или не выполняются те задачи Стратегии по развитию системы казачьего образования и подготовки кадрового резерва, за которые они несут ответственность перед Президентом страны", – заключил Долуда.
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российское казачество, николай долуда, кубанское казачье войско, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда, Кубанское казачье войско, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
18:46 10.01.2023
 

Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году

© Фото предоставлено пресс-службой ВсКОВсероссийский атаман Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году
Всероссийский атаман Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году
© Фото предоставлено пресс-службой ВсКО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главной задачей атаман ВсКО Николай Долуда определил создание команды подготовленных начальников штабов всех 12 войсковых казачьих обществ и двух казачьих округов, сообщает пресс-служба ВсКО.

"Профессиональная работа руководителей штаба, глубокое понимание ими поставленных в стратегии Президентом страны государственных задач укрепит управленческую вертикаль казачьих обществ и придаст их развитию новый импульс", – отметил Долуда.

Также в ходе рабочего совещания он обсудил системный подход к военной подготовке казаков и формирование добровольческих казачьих отрядов, участвующих в специальной военной операции.
Всероссийский атаман поставил задачу повысить качество ежегодно проводимых военно-полевых сборов и по примеру Кубанского казачьего войска создать центры боевого слаживания казачьих добровольческих отрядов на территориях дислокации всех войсковых казачьих обществ.
"В первую очередь необходимо создать такой центр на одном из полигонов Омской области для обучения казаков-добровольцев Иркутского, Енисейского, Сибирского войсковых казачьих обществ и формирования единого добровольческого отряда сибирских казаков", – добавил он.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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Кроме того он отметил важность казачьего образования и сотрудничества в этом вопросе с Минпросвещения России.
"Посещение сотрудниками штаба Всероссийского казачьего общества казачьих детских садов, школ, кадетских корпусов должно осуществляться совместно с представителями Министерства просвещения РФ, чтобы ведомство могло воочию видеть, на каком уровне выполняются или не выполняются те задачи Стратегии по развитию системы казачьего образования и подготовки кадрового резерва, за которые они несут ответственность перед Президентом страны", – заключил Долуда.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоНиколай ДолудаКубанское казачье войскоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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