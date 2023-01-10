https://ria.ru/20230110/kazachestvo-1843977718.html

Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году

Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023

Николай Долуда определил курс развития казачества в 2023 году

Главной задачей атаман ВсКО Николай Долуда определил создание команды подготовленных начальников штабов всех 12 войсковых казачьих обществ и двух казачьих... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:46

2023-01-10T18:46

2023-01-10T18:46

российское казачество

российское казачество

николай долуда

кубанское казачье войско

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главной задачей атаман ВсКО Николай Долуда определил создание команды подготовленных начальников штабов всех 12 войсковых казачьих обществ и двух казачьих округов, сообщает пресс-служба ВсКО.Также в ходе рабочего совещания он обсудил системный подход к военной подготовке казаков и формирование добровольческих казачьих отрядов, участвующих в специальной военной операции.Всероссийский атаман поставил задачу повысить качество ежегодно проводимых военно-полевых сборов и по примеру Кубанского казачьего войска создать центры боевого слаживания казачьих добровольческих отрядов на территориях дислокации всех войсковых казачьих обществ."В первую очередь необходимо создать такой центр на одном из полигонов Омской области для обучения казаков-добровольцев Иркутского, Енисейского, Сибирского войсковых казачьих обществ и формирования единого добровольческого отряда сибирских казаков", – добавил он.Кроме того он отметил важность казачьего образования и сотрудничества в этом вопросе с Минпросвещения России."Посещение сотрудниками штаба Всероссийского казачьего общества казачьих детских садов, школ, кадетских корпусов должно осуществляться совместно с представителями Министерства просвещения РФ, чтобы ведомство могло воочию видеть, на каком уровне выполняются или не выполняются те задачи Стратегии по развитию системы казачьего образования и подготовки кадрового резерва, за которые они несут ответственность перед Президентом страны", – заключил Долуда.

https://ria.ru/20221227/kazaki-1841759407.html

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российское казачество, николай долуда, кубанское казачье войско, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)