https://ria.ru/20230110/honeywell-1843902065.html

Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell

Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell - РИА Новости, 10.01.2023

Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell

Девятый арбитражный апелляционный суд сохранил наложенные нижестоящей инстанцией по заявлению Росбанка обеспечительные меры в виде ареста денежных средств... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:41

2023-01-10T14:41

2023-01-10T14:41

происшествия

экономика

владимир потанин

россия

украина

росбанк

honeywell international

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд сохранил наложенные нижестоящей инстанцией по заявлению Росбанка обеспечительные меры в виде ареста денежных средств столичного ООО "ЮОП", подконтрольного американской корпорации Honeywell International, в пределах более 2,2 миллиарда рублей. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд во вторник отклонил апелляционную жалобу ЮОП на вынесенное в октябре определение арбитражного суда Москвы. Банк запросил обеспечительные меры в деле по его иску о взыскании этой суммы с ООО "ЮОП". Первое заявление истца суд в сентябре отклонил. Тогда необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что ответчик полностью контролируется юридическими лицами - резидентами недружественных государств и принимает меры для сокрытия своего имущества за пределами России. Истец, в частности, сослался на заем в 2,3 миллиарда рублей, который ЮОП в 2021 году выдал на пять лет Honeywell International. В апреле 2022 года, после объявления американской компании о прекращении деятельности в РФ из-за ситуации на Украине, стороны увеличили срок возврата займа до 50 лет. По мнению истца, передача денег американскому юрлицу на 50 лет "фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно". Но суд счел, что истец не доказал необходимость обеспечительных мер. Во втором обращении Росбанк дополнительно пояснил, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая государственный военный заказ США. Она, в частности, "производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют в Украину для ведения боевых действий". Если обеспечительные меры не будут наложены, отметил Росбанк, ответчик сможет и в будущем перечислять деньги Honeywell International, и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США". Со второй попытки суд арестовал денежные средства на счетах ЮОП. Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к делу привлечен Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании). Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае 2022 года продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.

https://realty.ria.ru/20221215/arest-1838801857.html

https://ria.ru/20221201/magomedovy-1835704052.html

https://ria.ru/20230110/aktivy-1843874803.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, экономика, владимир потанин, россия, украина, росбанк, honeywell international, сша