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Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell - РИА Новости, 10.01.2023
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Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell
Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell - РИА Новости, 10.01.2023
Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell
Девятый арбитражный апелляционный суд сохранил наложенные нижестоящей инстанцией по заявлению Росбанка обеспечительные меры в виде ареста денежных средств... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:41
2023-01-10T14:41
происшествия
экономика
владимир потанин
россия
украина
росбанк
honeywell international
сша
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд сохранил наложенные нижестоящей инстанцией по заявлению Росбанка обеспечительные меры в виде ареста денежных средств столичного ООО "ЮОП", подконтрольного американской корпорации Honeywell International, в пределах более 2,2 миллиарда рублей. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд во вторник отклонил апелляционную жалобу ЮОП на вынесенное в октябре определение арбитражного суда Москвы. Банк запросил обеспечительные меры в деле по его иску о взыскании этой суммы с ООО "ЮОП". Первое заявление истца суд в сентябре отклонил. Тогда необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что ответчик полностью контролируется юридическими лицами - резидентами недружественных государств и принимает меры для сокрытия своего имущества за пределами России. Истец, в частности, сослался на заем в 2,3 миллиарда рублей, который ЮОП в 2021 году выдал на пять лет Honeywell International. В апреле 2022 года, после объявления американской компании о прекращении деятельности в РФ из-за ситуации на Украине, стороны увеличили срок возврата займа до 50 лет. По мнению истца, передача денег американскому юрлицу на 50 лет "фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно". Но суд счел, что истец не доказал необходимость обеспечительных мер. Во втором обращении Росбанк дополнительно пояснил, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая государственный военный заказ США. Она, в частности, "производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют в Украину для ведения боевых действий". Если обеспечительные меры не будут наложены, отметил Росбанк, ответчик сможет и в будущем перечислять деньги Honeywell International, и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США". Со второй попытки суд арестовал денежные средства на счетах ЮОП. Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к делу привлечен Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании). Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае 2022 года продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.
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происшествия, экономика, владимир потанин, россия, украина, росбанк, honeywell international, сша
Происшествия, Экономика, Владимир Потанин, Россия, Украина, Росбанк, Honeywell International, США
14:41 10.01.2023
 
Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell

Апелляция поддержала арест активов "дочки" американской Honeywell по просьбе Росбанка

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд сохранил наложенные нижестоящей инстанцией по заявлению Росбанка обеспечительные меры в виде ареста денежных средств столичного ООО "ЮОП", подконтрольного американской корпорации Honeywell International, в пределах более 2,2 миллиарда рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд во вторник отклонил апелляционную жалобу ЮОП на вынесенное в октябре определение арбитражного суда Москвы.
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Банк запросил обеспечительные меры в деле по его иску о взыскании этой суммы с ООО "ЮОП". Первое заявление истца суд в сентябре отклонил. Тогда необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что ответчик полностью контролируется юридическими лицами - резидентами недружественных государств и принимает меры для сокрытия своего имущества за пределами России.
Истец, в частности, сослался на заем в 2,3 миллиарда рублей, который ЮОП в 2021 году выдал на пять лет Honeywell International. В апреле 2022 года, после объявления американской компании о прекращении деятельности в РФ из-за ситуации на Украине, стороны увеличили срок возврата займа до 50 лет. По мнению истца, передача денег американскому юрлицу на 50 лет "фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно". Но суд счел, что истец не доказал необходимость обеспечительных мер.
Во втором обращении Росбанк дополнительно пояснил, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая государственный военный заказ США. Она, в частности, "производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют в Украину для ведения боевых действий". Если обеспечительные меры не будут наложены, отметил Росбанк, ответчик сможет и в будущем перечислять деньги Honeywell International, и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США". Со второй попытки суд арестовал денежные средства на счетах ЮОП.
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Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к делу привлечен Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании).
Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае 2022 года продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.
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