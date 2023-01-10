https://ria.ru/20230110/gosuslugi-1843905838.html

Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства

Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства - РИА Новости, 10.01.2023

Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства

Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал "Госуслуги", новым сервисом воспользовались уже 6 тысяч семей, рассказали в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:55

2023-01-10T14:55

2023-01-10T14:55

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал "Госуслуги", новым сервисом воспользовались уже 6 тысяч семей, рассказали в Минцифры России. "Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги". Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В Минцифры напомнили, что ранее оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь свидетельство о регистрации приходит сразу в личный кабинет пользователя. Документ можно распечатать и в дальнейшем свободно использовать для получения остальных услуг. "Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление", - разъяснили в министерстве. Для оформления заявления понадобятся паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассматривает заявление в течение шести рабочих дней. После этого электронное свидетельство о регистрации придет в личный кабинет. По желанию можно получить и бумажную версию непосредственно в МВД.

https://ria.ru/20221230/posobie-1842541801.html

https://ria.ru/20230110/gosuslugi-1843820057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия