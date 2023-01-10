Рейтинг@Mail.ru
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/gosuslugi-1843905838.html
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства - РИА Новости, 10.01.2023
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства
Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал "Госуслуги", новым сервисом воспользовались уже 6 тысяч семей, рассказали в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:55
2023-01-10T14:55
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал "Госуслуги", новым сервисом воспользовались уже 6 тысяч семей, рассказали в Минцифры России. "Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги". Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В Минцифры напомнили, что ранее оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь свидетельство о регистрации приходит сразу в личный кабинет пользователя. Документ можно распечатать и в дальнейшем свободно использовать для получения остальных услуг. "Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление", - разъяснили в министерстве. Для оформления заявления понадобятся паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассматривает заявление в течение шести рабочих дней. После этого электронное свидетельство о регистрации придет в личный кабинет. По желанию можно получить и бумажную версию непосредственно в МВД.
https://ria.ru/20221230/posobie-1842541801.html
https://ria.ru/20230110/gosuslugi-1843820057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c2359cce597fc0b05b2683050e906bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
14:55 10.01.2023
 
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства

Минцифры: через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал "Госуслуги", новым сервисом воспользовались уже 6 тысяч семей, рассказали в Минцифры России.
"Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги". Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 18:51
Россияне подали 230 тысяч заявлений на единое пособие через "Госуслуги"
В Минцифры напомнили, что ранее оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь свидетельство о регистрации приходит сразу в личный кабинет пользователя. Документ можно распечатать и в дальнейшем свободно использовать для получения остальных услуг.
"Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление", - разъяснили в министерстве.
Для оформления заявления понадобятся паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассматривает заявление в течение шести рабочих дней. После этого электронное свидетельство о регистрации придет в личный кабинет. По желанию можно получить и бумажную версию непосредственно в МВД.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 10:31
В ФОМС сообщили о новых сервисах на Госуслугах
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала