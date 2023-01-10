https://ria.ru/20230110/gosuslugi-1843905838.html
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства - РИА Новости, 10.01.2023
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства
Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал "Госуслуги", новым сервисом воспользовались уже 6 тысяч семей, рассказали в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:55
2023-01-10T14:55
2023-01-10T14:55
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал "Госуслуги", новым сервисом воспользовались уже 6 тысяч семей, рассказали в Минцифры России. "Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги". Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В Минцифры напомнили, что ранее оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь свидетельство о регистрации приходит сразу в личный кабинет пользователя. Документ можно распечатать и в дальнейшем свободно использовать для получения остальных услуг. "Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление", - разъяснили в министерстве. Для оформления заявления понадобятся паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассматривает заявление в течение шести рабочих дней. После этого электронное свидетельство о регистрации придет в личный кабинет. По желанию можно получить и бумажную версию непосредственно в МВД.
https://ria.ru/20221230/posobie-1842541801.html
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общество, россия
Через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства
Минцифры: через "Госуслуги" теперь можно зарегистрировать ребенка по месту жительства
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства через портал "Госуслуги", новым сервисом воспользовались уже 6 тысяч семей, рассказали в Минцифры
России.
"Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги". Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В Минцифры напомнили, что ранее оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь свидетельство о регистрации приходит сразу в личный кабинет пользователя. Документ можно распечатать и в дальнейшем свободно использовать для получения остальных услуг.
"Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление", - разъяснили в министерстве.
Для оформления заявления понадобятся паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассматривает заявление в течение шести рабочих дней. После этого электронное свидетельство о регистрации придет в личный кабинет. По желанию можно получить и бумажную версию непосредственно в МВД.