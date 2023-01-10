https://ria.ru/20230110/gorshkov-1843799980.html

Фрегат "Адмирал Горшков" провел учение по противовоздушной обороне

Фрегат "Адмирал Горшков" провел учение по противовоздушной обороне - РИА Новости, 10.01.2023

Фрегат "Адмирал Горшков" провел учение по противовоздушной обороне

Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского союза Горшков" провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море, сообщается на сайте Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T07:33

2023-01-10T07:33

2023-01-10T07:33

норвежское море

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского союза Горшков" провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море, сообщается на сайте Минобороны РФ. Отмечается, что при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей было проведено учение по отражению средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет. "Расчёт командного пункта противовоздушной обороны, выполнил нормативы по маневрированию корабля. Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработал выдачу и приём целеуказания, а также условное применение оружия самообороны корабля", - добавляется в сообщении. В Минобороны добавили, что во время учений волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, а скорость ветра достигала 20 метров в секунду. "Плавание отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал флота Советского союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама" проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого", - резюмировало ведомство.

https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html

норвежское море

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норвежское море, россия