https://ria.ru/20230110/fotovystavki-1843746954.html

Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году

Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023

Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году

В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" на площадках города прошли девять фотовыставок, рассказавших о работе почти девяти десятков заводов и фабрик... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:18

2023-01-10T08:18

2023-01-10T08:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" на площадках города прошли девять фотовыставок, рассказавших о работе почти девяти десятков заводов и фабрик Москвы, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что с 2019 года департамент проводит фотоэкспозиции, посвященные работе и истории развития столичной промышленности, на центральных улицах города. За время существования проекта было организовано 29 фотовыставок, участие в которых приняли более 200 столичных фабрик и заводов.Темы выставок были самыми разнообразными и зачастую неожиданными. Так, экспозиции были посвящены выдающимся работникам столичных предприятий, трудовым династиям, истории столичной промышленности, выраженной в произведениях искусства, вкладу московских предприятий в запуск первого спутника Земли, а также художественным образам будущего столицы.Завершила год экспозиция "Вкусная Москва", где производители пищевых продуктов поделились интересными фактами о себе. Всего, по оценкам организаторов, за 2022 год с фотоэкспозициями познакомились порядка 800 тысяч человек.

https://ria.ru/20221102/fotovystavka-1828533850.html

https://ria.ru/20210802/fotovystavka-1743952383.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва