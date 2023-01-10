Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году
© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" на площадках города прошли девять фотовыставок, рассказавших о работе почти девяти десятков заводов и фабрик Москвы, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что с 2019 года департамент проводит фотоэкспозиции, посвященные работе и истории развития столичной промышленности, на центральных улицах города. За время существования проекта было организовано 29 фотовыставок, участие в которых приняли более 200 столичных фабрик и заводов.
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
1 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
2 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
3 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
4 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
5 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
"В 2022 году частью акции стали 87 промпредприятий. При этом впервые выставки были организованы в парках, скверах и даже в метро. Такой формат позволяет огромному количеству людей знакомиться с жизнью и достижениями специалистов, которые стоят за современными разработками и производством товаров ежедневного потребления, а также с высокотехнологичной продукцией", - рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Темы выставок были самыми разнообразными и зачастую неожиданными. Так, экспозиции были посвящены выдающимся работникам столичных предприятий, трудовым династиям, истории столичной промышленности, выраженной в произведениях искусства, вкладу московских предприятий в запуск первого спутника Земли, а также художественным образам будущего столицы.
Завершила год экспозиция "Вкусная Москва", где производители пищевых продуктов поделились интересными фактами о себе. Всего, по оценкам организаторов, за 2022 год с фотоэкспозициями познакомились порядка 800 тысяч человек.