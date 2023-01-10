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Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230110/fotovystavki-1843746954.html
Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году
Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году
В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" на площадках города прошли девять фотовыставок, рассказавших о работе почти девяти десятков заводов и фабрик... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:18
2023-01-10T08:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" на площадках города прошли девять фотовыставок, рассказавших о работе почти девяти десятков заводов и фабрик Москвы, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что с 2019 года департамент проводит фотоэкспозиции, посвященные работе и истории развития столичной промышленности, на центральных улицах города. За время существования проекта было организовано 29 фотовыставок, участие в которых приняли более 200 столичных фабрик и заводов.Темы выставок были самыми разнообразными и зачастую неожиданными. Так, экспозиции были посвящены выдающимся работникам столичных предприятий, трудовым династиям, истории столичной промышленности, выраженной в произведениях искусства, вкладу московских предприятий в запуск первого спутника Земли, а также художественным образам будущего столицы.Завершила год экспозиция "Вкусная Москва", где производители пищевых продуктов поделились интересными фактами о себе. Всего, по оценкам организаторов, за 2022 год с фотоэкспозициями познакомились порядка 800 тысяч человек.
https://ria.ru/20221102/fotovystavka-1828533850.html
https://ria.ru/20210802/fotovystavka-1743952383.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
08:18 10.01.2023
 

Овчинский: девять фотовыставок о промышленности Москвы прошли в 2022 году

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках проекта "Открой#Моспром" на площадках города прошли девять фотовыставок, рассказавших о работе почти девяти десятков заводов и фабрик Москвы, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что с 2019 года департамент проводит фотоэкспозиции, посвященные работе и истории развития столичной промышленности, на центральных улицах города. За время существования проекта было организовано 29 фотовыставок, участие в которых приняли более 200 столичных фабрик и заводов.
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
Фотовыставка в рамках проекта Открой#Моспром
1 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
Фотовыставка в рамках проекта Открой#Моспром
2 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
Фотовыставка в рамках проекта Открой#Моспром
3 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
Фотовыставка в рамках проекта Открой#Моспром
4 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИППФотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
Фотовыставка в рамках проекта Открой#Моспром
5 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 5
Фотовыставка в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : пресс-служба ДИПП

"В 2022 году частью акции стали 87 промпредприятий. При этом впервые выставки были организованы в парках, скверах и даже в метро. Такой формат позволяет огромному количеству людей знакомиться с жизнью и достижениями специалистов, которые стоят за современными разработками и производством товаров ежедневного потребления, а также с высокотехнологичной продукцией", - рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Спартакиада Моспром - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября 2022, 09:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фотовыставка о спартакиаде "Моспром-2022" открылась на Цветном бульваре
Темы выставок были самыми разнообразными и зачастую неожиданными. Так, экспозиции были посвящены выдающимся работникам столичных предприятий, трудовым династиям, истории столичной промышленности, выраженной в произведениях искусства, вкладу московских предприятий в запуск первого спутника Земли, а также художественным образам будущего столицы.
Завершила год экспозиция "Вкусная Москва", где производители пищевых продуктов поделились интересными фактами о себе. Всего, по оценкам организаторов, за 2022 год с фотоэкспозициями познакомились порядка 800 тысяч человек.
Фотовыставка Калейдоскоп Моспром - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа 2021, 11:42Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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