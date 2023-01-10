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Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата - РИА Новости, 10.01.2023
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Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата
Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата - РИА Новости, 10.01.2023
Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об украинском снаряде с надписью "За свободу Финляндии". РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T01:23
2023-01-10T09:21
в мире
алексей пушков
юсси халла-ахо
владимир путин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об украинском снаряде с надписью "За свободу Финляндии".При этом нордической стране "точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией", указал сенатор.Ранее телеканал Yle сообщил, что финский депутат Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских солдат и заказал через специальный сервис надпись на боеприпасе ВСУ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, алексей пушков, юсси халла-ахо, владимир путин, финляндия, россия, украина
В мире, Алексей Пушков, Юсси Халла-ахо, Владимир Путин, Финляндия, Россия, Украина
01:23 10.01.2023 (обновлено: 09:21 10.01.2023)
 
Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата

Сенатор Пушков заявил о паранойе у депутатов Финляндии после надписи на украинском снаряде

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об украинском снаряде с надписью "За свободу Финляндии".

"Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

При этом нордической стране "точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией", указал сенатор.
Ранее телеканал Yle сообщил, что финский депутат Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских солдат и заказал через специальный сервис надпись на боеприпасе ВСУ.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреАлексей ПушковЮсси Халла-ахоВладимир ПутинФинляндияРоссияУкраина
 
 
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