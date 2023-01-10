01:23 10.01.2023 (обновлено: 09:21 10.01.2023)
Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата
Сенатор Пушков заявил о паранойе у депутатов Финляндии после надписи на украинском снаряде
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об украинском снаряде с надписью "За свободу Финляндии".
"Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом нордической стране "точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией", указал сенатор.
Ранее телеканал Yle сообщил, что финский депутат Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских солдат и заказал через специальный сервис надпись на боеприпасе ВСУ.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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