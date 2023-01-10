https://ria.ru/20230110/finlyandiya-1843790299.html

Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата

Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата - РИА Новости, 10.01.2023

Пушков прокомментировал надпись на снаряде ВСУ от финского депутата

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об украинском снаряде с надписью "За свободу Финляндии". РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T01:23

2023-01-10T01:23

2023-01-10T09:21

в мире

алексей пушков

юсси халла-ахо

владимир путин

финляндия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об украинском снаряде с надписью "За свободу Финляндии".При этом нордической стране "точно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с Россией", указал сенатор.Ранее телеканал Yle сообщил, что финский депутат Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских солдат и заказал через специальный сервис надпись на боеприпасе ВСУ.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230109/baza-1843592779.html

финляндия

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в мире, алексей пушков, юсси халла-ахо, владимир путин, финляндия, россия, украина