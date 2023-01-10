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Шойгу призвал доработать экипировку российских военных - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Шойгу призвал доработать экипировку российских военных
Шойгу призвал доработать экипировку российских военных - РИА Новости, 10.01.2023
Шойгу призвал доработать экипировку российских военных
Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", - сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации будут решены, отчитаться по этому поручению Минобороны должно к 1 февраля.
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия
12:50 10.01.2023
 
Шойгу призвал доработать экипировку российских военных

Шойгу призвал доработать экипировку российских военных до самого высокого уровня

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", - сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации будут решены, отчитаться по этому поручению Минобороны должно к 1 февраля.
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