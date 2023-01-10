https://ria.ru/20230110/ekipirovka-1843871483.html
Шойгу призвал доработать экипировку российских военных
Шойгу призвал доработать экипировку российских военных - РИА Новости, 10.01.2023
Шойгу призвал доработать экипировку российских военных
Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
2023-01-10T12:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", - сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации будут решены, отчитаться по этому поручению Минобороны должно к 1 февраля.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия
Шойгу призвал доработать экипировку российских военных
Шойгу призвал доработать экипировку российских военных до самого высокого уровня