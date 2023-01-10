https://ria.ru/20230110/ekipirovka-1843871483.html

Шойгу призвал доработать экипировку российских военных

Шойгу призвал доработать экипировку российских военных - РИА Новости, 10.01.2023

Шойгу призвал доработать экипировку российских военных

Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:50

2023-01-10T12:50

2023-01-10T12:50

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840330485_0:53:2976:1727_1920x0_80_0_0_ee6d4ed7ac50798416c20f523fe8e276.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным", - сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что все сложности с экипировкой для участников спецоперации будут решены, отчитаться по этому поручению Минобороны должно к 1 февраля.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия