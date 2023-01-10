https://ria.ru/20230110/donetsk-1843953566.html

При обстреле шахты Скочинского в Донецке со стороны ВСУ пострадали горняки

При обстреле шахты Скочинского в Донецке со стороны ВСУ пострадали горняки - РИА Новости, 10.01.2023

При обстреле шахты Скочинского в Донецке со стороны ВСУ пострадали горняки

Шахта имени Скочинского в Кировском районе Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, пострадали девять горняков, один из которых скончался,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:12

2023-01-10T17:12

2023-01-10T19:56

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Шахта имени Скочинского в Кировском районе Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, пострадали девять горняков, один из которых скончался, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Кировском районе Донецка погиб один человек, еще девять пострадали. "В 13.20 обстрелу подверглась шахта имени Скочинского в Кировском районе Донецка… По оперативной информации, от артатаки пострадали девять горняков, к сожалению, один из них скончался", - говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230110/obstrel-1843931635.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Шахта Скочинского в Донецке после обстрела В 13:20 была обстреляна шахта им. А.А. Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». 2023-01-10T17:12 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)