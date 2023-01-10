https://ria.ru/20230110/donetsk-1843953566.html
При обстреле шахты Скочинского в Донецке со стороны ВСУ пострадали горняки
При обстреле шахты Скочинского в Донецке со стороны ВСУ пострадали горняки - РИА Новости, 10.01.2023
При обстреле шахты Скочинского в Донецке со стороны ВСУ пострадали горняки
Шахта имени Скочинского в Кировском районе Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, пострадали девять горняков, один из которых скончался,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:12
2023-01-10T17:12
2023-01-10T19:56
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Шахта имени Скочинского в Кировском районе Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, пострадали девять горняков, один из которых скончался, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Кировском районе Донецка погиб один человек, еще девять пострадали. "В 13.20 обстрелу подверглась шахта имени Скочинского в Кировском районе Донецка… По оперативной информации, от артатаки пострадали девять горняков, к сожалению, один из них скончался", - говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230110/obstrel-1843931635.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шахта Скочинского в Донецке после обстрела
В 13:20 была обстреляна шахта им. А.А. Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания».
2023-01-10T17:12
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:12 10.01.2023 (обновлено: 19:56 10.01.2023)
При обстреле шахты Скочинского в Донецке со стороны ВСУ пострадали горняки
При обстреле шахты Скочинского в Донецке со стороны ВСУ погиб горняк