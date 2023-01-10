https://ria.ru/20230110/donetsk-1843905407.html

В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела

В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела - РИА Новости, 10.01.2023

В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела

Один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:53

2023-01-10T14:53

2023-01-10T15:03

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

происшествия

украина

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Кировского района Донецка погиб один человек, и еще девять мирных жителей получили ранения". - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843898342.html

донецк

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, происшествия, украина