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В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/donetsk-1843905407.html
В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела
В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела - РИА Новости, 10.01.2023
В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела
Один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:53
2023-01-10T15:03
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Кировского района Донецка погиб один человек, и еще девять мирных жителей получили ранения". - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843898342.html
донецк
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донецк, кировский район, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Происшествия, Украина
14:53 10.01.2023 (обновлено: 15:03 10.01.2023)
 
В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела

В Кировском районе Донецка погиб человек, девять пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Кировского района Донецка погиб один человек, и еще девять мирных жителей получили ранения". - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 14:31Специальная военная операция на Украине
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районПроисшествияУкраина
 
 
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