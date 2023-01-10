https://ria.ru/20230110/donetsk-1843905407.html
В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела
В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела - РИА Новости, 10.01.2023
В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела
Один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:53
2023-01-10T14:53
2023-01-10T15:03
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Кировского района Донецка погиб один человек, и еще девять мирных жителей получили ранения". - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843898342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, кировский район, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Происшествия, Украина
14:53 10.01.2023 (обновлено: 15:03 10.01.2023)
В Донецке погиб человек, девять пострадали из-за обстрела
В Кировском районе Донецка погиб человек, девять пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ