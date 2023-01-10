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Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/donetsk-1843904550.html
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2023
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО
Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:48
2023-01-10T14:48
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: ...14.25 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО... 14.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Одновременно с обстрелом реактивными системами залпового огня украинские войска ударили по Ленинскому району Донецка артиллерией, выпустив в 14.25 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 14.20 ведомство зафиксировало обстрел города Ясиноватая, по нему выпустили 10 ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843738799.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
14:48 10.01.2023
 
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 26 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: ...14.25 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО... 14.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 18:15Специальная военная операция на Украине
Посол Украины в Лондоне посетовал на просроченное оружие с Запада
Одновременно с обстрелом реактивными системами залпового огня украинские войска ударили по Ленинскому району Донецка артиллерией, выпустив в 14.25 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 14.20 ведомство зафиксировало обстрел города Ясиноватая, по нему выпустили 10 ракет из РСЗО.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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