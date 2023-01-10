https://ria.ru/20230110/donetsk-1843904550.html
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2023
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО
Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:48
2023-01-10T14:48
2023-01-10T14:48
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: ...14.25 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО... 14.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Одновременно с обстрелом реактивными системами залпового огня украинские войска ударили по Ленинскому району Донецка артиллерией, выпустив в 14.25 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 14.20 ведомство зафиксировало обстрел города Ясиноватая, по нему выпустили 10 ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843738799.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 26 ракет из РСЗО