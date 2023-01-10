https://ria.ru/20230110/donetsk-1843904550.html

Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2023

Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 26 ракет из РСЗО

Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:48

2023-01-10T14:48

2023-01-10T14:48

специальная военная операция на украине

донецк

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним 26 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: ...14.25 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО... 14.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Одновременно с обстрелом реактивными системами залпового огня украинские войска ударили по Ленинскому району Донецка артиллерией, выпустив в 14.25 пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 14.20 ведомство зафиксировало обстрел города Ясиноватая, по нему выпустили 10 ракет из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843738799.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика