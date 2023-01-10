https://ria.ru/20230110/donetsk-1843887454.html
В Донецке при обстреле повреждена маршрутка
В Донецке при обстреле повреждена маршрутка - РИА Новости, 10.01.2023
В Донецке при обстреле повреждена маршрутка
Маршрутное такси повреждено при обстреле Куйбышевского района Донецка, движение общественного транспорта приостановлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:50
2023-01-10T13:50
2023-01-10T14:06
донецк
куйбышевский район
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Маршрутное такси повреждено при обстреле Куйбышевского района Донецка, движение общественного транспорта приостановлено, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Лозовской пострадал автобус-маршрутное такси №63. К счастью, обошлось без жертв. Движение автобусов по маршруту №63 временно приостановлено", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в 13.15, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230110/obstrel-1843836353.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, куйбышевский район, в мире
Донецк, Куйбышевский район, В мире, Специальная военная операция на Украине
13:50 10.01.2023 (обновлено: 14:06 10.01.2023)
В Донецке при обстреле повреждена маршрутка
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле повреждена маршрутка