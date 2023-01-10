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Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/donbass-1843788510.html
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.01.2023
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в сумме 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:44
2023-01-10T11:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в сумме 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отмечается, под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк (Кировский и Петровский районы), Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы), Александровка. Как отмечается, в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов. В понедельник в ДНР сообщали, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница и три человека пострадали.
https://ria.ru/20221207/donbass-1837012949.html
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донецкая народная республика, петровский район, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Украина, СЦКК
00:44 10.01.2023 (обновлено: 11:22 10.01.2023)
 
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР и выпустили в сумме 57 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в сумме 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустив 57 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Как отмечается, под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк (Кировский и Петровский районы), Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы), Александровка.
Как отмечается, в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.
В понедельник в ДНР сообщали, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница и три человека пострадали.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 17:07Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районУкраинаСЦКК
 
 
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