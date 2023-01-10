https://ria.ru/20230110/donbass-1843788510.html

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 10.01.2023

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в сумме 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T00:44

2023-01-10T00:44

2023-01-10T11:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в сумме 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отмечается, под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк (Кировский и Петровский районы), Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы), Александровка. Как отмечается, в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов. В понедельник в ДНР сообщали, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница и три человека пострадали.

https://ria.ru/20221207/donbass-1837012949.html

донецкая народная республика

петровский район

украина

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донецкая народная республика, петровский район, украина, сцкк