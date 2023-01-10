00:44 10.01.2023 (обновлено: 11:22 10.01.2023)
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли ДНР и выпустили в сумме 57 боеприпасов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Петровском районе Донецка. 9 января 2023
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в сумме 57 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустив 57 единиц различных боеприпасов", - говорится в заявлении в телеграм-канале представительства.
Как отмечается, под огнем оказались районы трех населенных пунктов: Донецк (Кировский и Петровский районы), Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы), Александровка.
Как отмечается, в предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.
В понедельник в ДНР сообщали, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница и три человека пострадали.
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