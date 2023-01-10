https://ria.ru/20230110/dnr-1843972401.html

Курская область передала ДНР оборудование для обеспечения водоснабжения

Курская область передала ДНР оборудование для обеспечения водоснабжения - РИА Новости, 10.01.2023

Курская область передала ДНР оборудование для обеспечения водоснабжения

Курская область передала подшефному Першотравневому району ДНР трубы, глубинные насосы, электроды и другое оборудование для обеспечения водоснабжения и... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:26

2023-01-10T18:26

2023-01-10T18:26

жкх

курская область

донецкая народная республика

первомайский район

россия

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ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Курская область передала подшефному Першотравневому району ДНР трубы, глубинные насосы, электроды и другое оборудование для обеспечения водоснабжения и устранения порывов, сообщили в администрации Першотравневого района ДНР. "Курская область передала пакет гуманитарной помощи для муниципального унитарного предприятия "Мангушское управление коммунальными предприятиями". В конце прошлого года коммунальщики обратились к побратимам со списком необходимого оборудования и расходных материалов. И вот на днях грузовик из Курской области доставил им все необходимое. Это и различного диаметра трубы, глубинные насосы разной мощности для резерва во всех населенных пунктах, электрооборудование, большой насос на станцию второго подъема в Ялту, металл, электроды и ремкомплекты для устранения порывов", — говорится в Telegram-канале администрации Першотравневого района ДНР. Руководитель предприятия "Мангушское управление коммунальными предприятиями" Михаил Агурбаш пояснил РИА Новости, что благодаря помощи из Курской области получится улучшить водоснабжение района и оперативно устранять последствия аварий, если они будут возникать. "Проблема в том, что сети старые, поэтому периодически возникают порывы, определённое оборудование выходит из строя. Также иногда бывает нехватка расходных материалов. Кроме того, благодаря этой помощи удастся создать некий резерв оборудования, которое будет вводиться в эксплуатацию при нарушении работы основных мощностей", — прокомментировал Агурбаш. Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР в мае 2022 года. Регион помогает восстанавливать пострадавшие после обстрелов растворобетонный и асфальтовый заводы, дорожную сеть, инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома. Першотравневый (Первомайский) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Мангуш. Население - более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля.

https://realty.ria.ru/20230110/zhkkh-1843915139.html

https://ria.ru/20230110/donetsk-1843942939.html

курская область

донецкая народная республика

первомайский район

россия

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жкх, курская область, донецкая народная республика, первомайский район , россия