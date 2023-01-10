https://ria.ru/20230110/diversanty-1843940213.html

В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник

В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 10.01.2023

В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник

В Запорожской области задержали украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:21

2023-01-10T16:21

2023-01-10T19:02

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. В Запорожской области задержали украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Он уточнил, что силовики выяснили намерения боевиков после первичного допроса.Украинские военные регулярно устраивают диверсии на территории Запорожской области. Так, в конце декабря в центре Мелитополя взорвался автомобиль, пострадали два человека. Кроме того, боевики подорвали пешеходный мост в населенном пункте Пологи.В середине декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — в селе Константиновка. Украинские диверсанты заложили взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.На сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230109/melitopol-1843687673.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/podryv-1842034872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность