16:21 10.01.2023 (обновлено: 19:02 10.01.2023)
В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник
В Васильевке в Запорожской области поймали украинских диверсантов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил России
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. В Запорожской области задержали украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Он уточнил, что силовики выяснили намерения боевиков после первичного допроса.
Украинские военные регулярно устраивают диверсии на территории Запорожской области. Так, в конце декабря в центре Мелитополя взорвался автомобиль, пострадали два человека. Кроме того, боевики подорвали пешеходный мост в населенном пункте Пологи.
9 января, 15:46В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
В середине декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — в селе Константиновка. Украинские диверсанты заложили взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
28 декабря 2022, 19:46В РоссииЗапорожские власти сообщили о подрыве моста украинскими диверсантами