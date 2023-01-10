Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/diversanty-1843940213.html
В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник
В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 10.01.2023
В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник
В Запорожской области задержали украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:21
2023-01-10T19:02
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820879_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7a13855594080cbd2389067d3ecb513a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. В Запорожской области задержали украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Он уточнил, что силовики выяснили намерения боевиков после первичного допроса.Украинские военные регулярно устраивают диверсии на территории Запорожской области. Так, в конце декабря в центре Мелитополя взорвался автомобиль, пострадали два человека. Кроме того, боевики подорвали пешеходный мост в населенном пункте Пологи.В середине декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — в селе Константиновка. Украинские диверсанты заложили взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.На сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230109/melitopol-1843687673.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221228/podryv-1842034872.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820879_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_992038fc6d38ea7607524e93c3f580e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
16:21 10.01.2023 (обновлено: 19:02 10.01.2023)
 
В Запорожской области поймали украинских диверсантов, сообщил источник

В Васильевке в Запорожской области поймали украинских диверсантов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил России
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. В Запорожской области задержали украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сегодня в районе населенного пункта Васильевка нашей разведкой была обнаружена группа диверсантов ВСУ. После анализа ситуации было принято решение о задержании. В результате умелых действий силовых структур были задержаны два гражданина Украины", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что силовики выяснили намерения боевиков после первичного допроса.
Украинские военные регулярно устраивают диверсии на территории Запорожской области. Так, в конце декабря в центре Мелитополя взорвался автомобиль, пострадали два человека. Кроме того, боевики подорвали пешеходный мост в населенном пункте Пологи.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 15:46
В центре Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
В середине декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — в селе Константиновка. Украинские диверсанты заложили взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.
На сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Подорванный пешеходный мост через реку Конку в Запорожской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 19:46В России
Запорожские власти сообщили о подрыве моста украинскими диверсантами
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала