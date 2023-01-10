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В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников" - РИА Новости, 10.01.2023
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В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников"
В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников" - РИА Новости, 10.01.2023
В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников"
Региональные партийные секретари и председатели заксобраний должны нести персональную ответственность за "депутатов-путешественников", на местах обычно знают о... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:56
2023-01-10T19:30
султан хамзаев
депутаты
госдума рф
россия
общество
денис долженко
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Региональные партийные секретари и председатели заксобраний должны нести персональную ответственность за "депутатов-путешественников", на местах обычно знают о таких случаях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета во вторник. "Считаю, что за депутатов в регионах должны нести персональную ответственность секретари региональных отделений партий и председатели заксобраний лично. Обычно о таких экзотических предпочтениях отдельных депутатов и депутатах-путешественниках хорошо известно на местах", - заявил он. При этом Хамзаев напомнил, что до новогодних праздников уже предлагал запретить чиновникам выезд за рубеж на этот период. "В обществе ждут, что чиновники, депутаты, все государственные и муниципальные служащие как и в рабочее время, так и в праздники будут показывать результат, а не свой фешенебельный отдых за границей", - добавил он. В начале декабря Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире, выезд за рубеж на новогодние праздники и рекомендовать отдыхать в России.
https://ria.ru/20230110/deputat-1843932734.html
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султан хамзаев, депутаты, госдума рф, россия, общество, денис долженко
Султан Хамзаев, Депутаты, Госдума РФ, Россия, Общество, Денис Долженко
16:56 10.01.2023 (обновлено: 19:30 10.01.2023)
 
В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников"

Хамзаев заявил, что за "депутатов-путешественников" должны нести ответственность на местах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Региональные партийные секретари и председатели заксобраний должны нести персональную ответственность за "депутатов-путешественников", на местах обычно знают о таких случаях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета во вторник.
Фотография, опубликованная Денисом Долженко - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 15:57
В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата
"Считаю, что за депутатов в регионах должны нести персональную ответственность секретари региональных отделений партий и председатели заксобраний лично. Обычно о таких экзотических предпочтениях отдельных депутатов и депутатах-путешественниках хорошо известно на местах", - заявил он.
При этом Хамзаев напомнил, что до новогодних праздников уже предлагал запретить чиновникам выезд за рубеж на этот период.
"В обществе ждут, что чиновники, депутаты, все государственные и муниципальные служащие как и в рабочее время, так и в праздники будут показывать результат, а не свой фешенебельный отдых за границей", - добавил он.
В начале декабря Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире, выезд за рубеж на новогодние праздники и рекомендовать отдыхать в России.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 13:24
В ГД поддержали механизм лишения наград артистов, "наносящих урон" стране
 
Султан ХамзаевДепутатыГосдума РФРоссияОбществоДенис Долженко
 
 
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