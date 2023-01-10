https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html

В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников"

В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников" - РИА Новости, 10.01.2023

В ГД предупредили партии об ответственности за "депутатов-путешественников"

Региональные партийные секретари и председатели заксобраний должны нести персональную ответственность за "депутатов-путешественников", на местах обычно знают о... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:56

2023-01-10T16:56

2023-01-10T19:30

султан хамзаев

депутаты

госдума рф

россия

общество

денис долженко

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Региональные партийные секретари и председатели заксобраний должны нести персональную ответственность за "депутатов-путешественников", на местах обычно знают о таких случаях, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно", а отправившегося в ОАЭ депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета во вторник. "Считаю, что за депутатов в регионах должны нести персональную ответственность секретари региональных отделений партий и председатели заксобраний лично. Обычно о таких экзотических предпочтениях отдельных депутатов и депутатах-путешественниках хорошо известно на местах", - заявил он. При этом Хамзаев напомнил, что до новогодних праздников уже предлагал запретить чиновникам выезд за рубеж на этот период. "В обществе ждут, что чиновники, депутаты, все государственные и муниципальные служащие как и в рабочее время, так и в праздники будут показывать результат, а не свой фешенебельный отдых за границей", - добавил он. В начале декабря Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире, выезд за рубеж на новогодние праздники и рекомендовать отдыхать в России.

https://ria.ru/20230110/deputat-1843932734.html

https://ria.ru/20230110/artisty-1843881889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

султан хамзаев, депутаты, госдума рф, россия, общество, денис долженко