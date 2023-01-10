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НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/deklaratsiya-1843925606.html
НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины
НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины - РИА Новости, 10.01.2023
НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины
ЕС и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины, говорится в опубликованном во вторник документе. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:43
2023-01-10T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
шарль мишель
брюссель
россия
украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. ЕС и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины, говорится в опубликованном во вторник документе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. "Мы выражаем нашу полную солидарность с Украиной и нашу неколебимую продолжающуюся поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону и выбор собственного пути", - указывается в декларации о сотрудничестве НАТО и ЕС. Организации признали, что конфликт на Украине "подрывает коллективную безопасность, создает благодатную почву для стратегических конкурентов, а также террористических групп, стремящихся получить влияние, дестабилизировать общество и создать угрозу безопасности". В качестве "представляющих вызовы" НАТО и ЕС "акторов" в декларации традиционно названы, в частности, Россия и Китай. При этом обе организации условились не только вывести собственное партнерство "на новый уровень", но также активно привлекать к этому взаимодействию страны-партнеры НАТО, не являющиеся членами ЕС, и не входящие в альянс государства Евросоюза. "С учетом эволюции угроз, с которыми мы сталкиваемся в сфере безопасности, мы планируем вывести наше партнерство на более высокий уровень", - говорится в документе. В частности, обе организации собираются поддерживать друг друга в условиях роста глобальной конкуренции в мире и обеспечения устойчивости. Кроме того, стороны договорились о расширении взаимодействия в вопросах обеспечения безопасности критических инфраструктурных объектов, современных технологиях, космосе, вопросах изменения климата и его влияния на безопасность, борьбе с "манипуляцией информацией" и иностранным вмешательством. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230110/zapad-1843918090.html
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в мире, йенс столтенберг, шарль мишель, брюссель, россия, украина, нато, евросоюз, евросовет, урсула фон дер ляйен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Шарль Мишель, Брюссель, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз, Евросовет, Урсула фон дер Ляйен
15:43 10.01.2023
 
НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины

НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве поддержали право Украины на самооборону

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. ЕС и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины, говорится в опубликованном во вторник документе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине.
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"Мы выражаем нашу полную солидарность с Украиной и нашу неколебимую продолжающуюся поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону и выбор собственного пути", - указывается в декларации о сотрудничестве НАТО и ЕС.
Организации признали, что конфликт на Украине "подрывает коллективную безопасность, создает благодатную почву для стратегических конкурентов, а также террористических групп, стремящихся получить влияние, дестабилизировать общество и создать угрозу безопасности".
В качестве "представляющих вызовы" НАТО и ЕС "акторов" в декларации традиционно названы, в частности, Россия и Китай.
При этом обе организации условились не только вывести собственное партнерство "на новый уровень", но также активно привлекать к этому взаимодействию страны-партнеры НАТО, не являющиеся членами ЕС, и не входящие в альянс государства Евросоюза.
"С учетом эволюции угроз, с которыми мы сталкиваемся в сфере безопасности, мы планируем вывести наше партнерство на более высокий уровень", - говорится в документе.
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В частности, обе организации собираются поддерживать друг друга в условиях роста глобальной конкуренции в мире и обеспечения устойчивости. Кроме того, стороны договорились о расширении взаимодействия в вопросах обеспечения безопасности критических инфраструктурных объектов, современных технологиях, космосе, вопросах изменения климата и его влияния на безопасность, борьбе с "манипуляцией информацией" и иностранным вмешательством.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергШарль МишельБрюссельРоссияУкраинаНАТОЕвросоюзЕвросоветУрсула фон дер Ляйен
 
 
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