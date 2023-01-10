https://ria.ru/20230110/braziliya-1843931093.html
В Бразилии опустел лагерь сторонников Болсонару
В Бразилии опустел лагерь сторонников Болсонару - РИА Новости, 10.01.2023
В Бразилии опустел лагерь сторонников Болсонару
Лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, разбитый перед штабом вооруженных сил в столице страны, ко вторнику полностью опустел, местные... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:54
2023-01-10T15:54
2023-01-10T17:32
в мире
жаир болсонару
бразилия
бразилиа
захват правительственных зданий в бразилии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843622090_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_d5acfec13c1ca63661166dedede9d295.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, разбитый перед штабом вооруженных сил в столице страны, ко вторнику полностью опустел, местные службы вывезли с места уже 60 тонн мусора, сообщил портал G1. Силовики в Бразилиа в понедельник начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил. По данным G1, как минимум 1,2 тысячи человек вывезли почти на 50 автобусах для проверки. "Лагерь, разбитый два месяца назад, во вторник опустел. На месте осталось только много мусора, палатки, пластиковые стулья и деревянные конструкции", - говорится в сообщении портала. Как сообщается, городским службам в понедельник потребовалось осуществить 12 рейсов по вывозу 60 тонн мусора с места расположения лагеря. Во вторник эта работа продолжится. Сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html
бразилия
бразилиа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843622090_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_2d5c0ea07105bc33f4d73cb2057fef83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, бразилия, бразилиа, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия, Бразилиа, Захват правительственных зданий в Бразилии
15:54 10.01.2023 (обновлено: 17:32 10.01.2023)
В Бразилии опустел лагерь сторонников Болсонару
G1: в Бразилии опустел лагерь сторонников Болсонару, с места вывезли более 60 тонн мусора
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, разбитый перед штабом вооруженных сил в столице страны, ко вторнику полностью опустел, местные службы вывезли с места уже 60 тонн мусора, сообщил портал G1
.
Силовики в Бразилиа
в понедельник начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил. По данным G1, как минимум 1,2 тысячи человек вывезли почти на 50 автобусах для проверки.
"Лагерь, разбитый два месяца назад, во вторник опустел. На месте осталось только много мусора, палатки, пластиковые стулья и деревянные конструкции", - говорится в сообщении портала.
Как сообщается, городским службам в понедельник потребовалось осуществить 12 рейсов по вывозу 60 тонн мусора с места расположения лагеря. Во вторник эта работа продолжится.
Сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.