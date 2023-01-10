https://ria.ru/20230110/bolsonaru-1843832469.html

МИД Италии заявил, что Болсонару не обращался за получением гражданства

МИД Италии заявил, что Болсонару не обращался за получением гражданства - РИА Новости, 10.01.2023

МИД Италии заявил, что Болсонару не обращался за получением гражданства

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару не обращался за получением итальянского гражданства, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, выступая во... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:16

2023-01-10T11:16

2023-01-10T11:59

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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару не обращался за получением итальянского гражданства, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, выступая во вторник в эфире радиостанции Rai Radio 1.Информация о том, что Болсонару и члены его семьи намерены получить гражданство Италии, появились в ряде СМИ, в частности, в бразильском еженедельнике Istoè. В этой связи лидер партии "Зеленая Европа" Анджело Бонелли в понедельник направил депутатский запрос в МИД Италии, в котором предложил прояснить ситуацию по данному вопросу.Римская газета la Repubblica напомнила, что сыновья Болсонару - Флавио и Эдуардо еще в 2019 году начали процедуру получения гражданства Италии по праву крови, и данная информация была подтверждена властями в ноябре прошлого года. "Надо полагать, что после поражения в октябре Болсонару-отец тоже хочет пойти по стопам своих сыновей. Он явно не собирается возвращаться в Бразилию, по крайней мере на данный момент", - отметило издание. В этой связи газета указала также на "привилегированные отношения" между Болсонару и нынешним вице-премьером правительства Италии, лидером партии "Лига" Маттео Салвини.В октябре 2021 года в Италии вспыхнул скандал, связанный с тем, что власти небольшого северного города Ангуиллара-Венета присвоили Болсонару звание почетного гражданина. Причиной такого решения стал тот факт, что его прадед был родом из этих мест. Витторио Болцонаро родился в этом городке 12 апреля 1878 года и в возрасте десяти лет эмигрировал в Бразилию, где его фамилия была позднее изменена на местный манер. Церемония присвоения Болсонару почетного звания состоялась в Ангуилларе-Венета, несмотря на манифестации протеста итальянских противников известного политика.Болсонару улетел в США в конце 2022 года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. В понедельник стало известно, что экс-президент попал в больницу во Флориде с сильными болями в брюшной области. Тогда же бразильский сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на срочную экстрадицию Болсонару из США. По мнению сенатора, бывший глава государства несет ответственность за беспорядки в Бразилии.Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. По сообщениям бразильских СМИ, они требовали отставки Лулы да Силвы. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, были задержаны более 400 человек.

https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, жаир болсонару, антонио таяни, италия, бразилия, мид италии