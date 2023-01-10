https://ria.ru/20230110/bolshoyteatr-1843873143.html

Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава

Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 10.01.2023

Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава

Большой театр учредил специальный приз для одного из лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:11

2023-01-10T13:11

2023-01-10T13:11

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Большой театр учредил специальный приз для одного из лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщается на сайте ГАБТа. В Москве с 12 по 22 января пройдет первый Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. В октябре в пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста, а также 16 концертмейстеров. Общий призовой фонд конкурса – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при.

https://ria.ru/20221220/turandot-1839914842.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, хибла герзмава, москва, большой театр, музыка, театр