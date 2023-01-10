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Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
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Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава
Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 10.01.2023
Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава
Большой театр учредил специальный приз для одного из лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:11
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культура
новости культуры
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музыка
театр
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Большой театр учредил специальный приз для одного из лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщается на сайте ГАБТа. В Москве с 12 по 22 января пройдет первый Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. В октябре в пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста, а также 16 концертмейстеров. Общий призовой фонд конкурса – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при.
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Культура, Новости культуры, Хибла Герзмава, Москва, Большой театр, Музыка, Театр
13:11 10.01.2023
 
Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава

Большой театр учредил спецприз для лауреата Международного конкурса Хиблы Герзмава

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Большой театр учредил специальный приз для одного из лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщается на сайте ГАБТа.
"Большой театр всегда на стороне тех, кто ищет молодые таланты, и потому решил поддержать инициативу выдающейся певицы, учредив специальный приз – дебют одного из лауреатов конкурса на сцене Большого театра", — сказано в сообщении.
В Москве с 12 по 22 января пройдет первый Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. В октябре в пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста, а также 16 концертмейстеров.
Общий призовой фонд конкурса – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при.
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