Большой театр учредил спецприз для лауреата конкурса Хиблы Герзмава
Большой театр учредил спецприз для лауреата Международного конкурса Хиблы Герзмава
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Большой театр учредил специальный приз для одного из лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, сообщается на сайте ГАБТа.
"Большой театр всегда на стороне тех, кто ищет молодые таланты, и потому решил поддержать инициативу выдающейся певицы, учредив специальный приз – дебют одного из лауреатов конкурса на сцене Большого театра", — сказано в сообщении.
В Москве с 12 по 22 января пройдет первый Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. В октябре в пресс-службе проекта сообщили, что из почти 800 заявок, присланных из 38 стран, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста, а также 16 концертмейстеров.
Общий призовой фонд конкурса – более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона будет вручено обладателю Гран-при.
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