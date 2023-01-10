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В Бишкеке задержали участников насанкционированной акции - РИА Новости, 10.01.2023
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В Бишкеке задержали участников насанкционированной акции
В Бишкеке задержали участников насанкционированной акции - РИА Новости, 10.01.2023
В Бишкеке задержали участников насанкционированной акции
Киргизская милиция во вторник задержала в центре Бишкека несколько десятков участников акции за освобождение ряда политических активистов, передает... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:33
2023-01-10T12:33
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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Киргизская милиция во вторник задержала в центре Бишкека несколько десятков участников акции за освобождение ряда политических активистов, передает корреспондент РИА Новости. Ряд политиков и активистов, сформировавших "комитет по защите Кемпир-Абада", арестовали по подозрению в подготовке массовых беспорядков в конце октября 2022 года. Большинство из них до сих пор находятся в СИЗО. Во вторник порядка трех десятков родственников и сторонников задержанных собрались у здания МВД республики в центре Бишкека и планировали пройти маршем несколько кварталов до здания правительства. Они требовали освобождения политических активистов, а также просили встречи с главой МВД Уланом Ниязбековым и президентом Садыром Жапаровым. Вышедшие к ним сотрудники милиции напомнили собравшимся, что решением суда митинги в центре Бишкека запрещены до конца марта, и рекомендовали проследовать в сквер имени Максима Горького - единственное место, где можно законно устраивать пикеты. Участники марша не подчинились и отправились в сторону кабмина, по пути скандируя свои требования и лозунги. На подходе к Старой площади, где и находится здание кабмина, милиция начала задерживать протестующих и отводить в автозаки. Как сообщил РИА Новости один из правоохранителей, их отвезут в Первомайский районный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) находилось в Киргизии близ границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем передается Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии ранее прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.
https://ria.ru/20221117/vodokhranilische-1832182644.html
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в мире, садыр жапаров, бишкек, узбекистан, максим горький, киргизия
В мире, Садыр Жапаров, Бишкек, Узбекистан, Максим Горький, Киргизия
12:33 10.01.2023
 
В Бишкеке задержали участников насанкционированной акции

Милиция в Бишкеке задержала участников акции за освобождение арестованных активистов

© SputnikСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Киргизская милиция во вторник задержала в центре Бишкека несколько десятков участников акции за освобождение ряда политических активистов, передает корреспондент РИА Новости.
Ряд политиков и активистов, сформировавших "комитет по защите Кемпир-Абада", арестовали по подозрению в подготовке массовых беспорядков в конце октября 2022 года. Большинство из них до сих пор находятся в СИЗО.
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В Киргизии одобрили передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану
Во вторник порядка трех десятков родственников и сторонников задержанных собрались у здания МВД республики в центре Бишкека и планировали пройти маршем несколько кварталов до здания правительства. Они требовали освобождения политических активистов, а также просили встречи с главой МВД Уланом Ниязбековым и президентом Садыром Жапаровым.
Вышедшие к ним сотрудники милиции напомнили собравшимся, что решением суда митинги в центре Бишкека запрещены до конца марта, и рекомендовали проследовать в сквер имени Максима Горького - единственное место, где можно законно устраивать пикеты. Участники марша не подчинились и отправились в сторону кабмина, по пути скандируя свои требования и лозунги. На подходе к Старой площади, где и находится здание кабмина, милиция начала задерживать протестующих и отводить в автозаки. Как сообщил РИА Новости один из правоохранителей, их отвезут в Первомайский районный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) находилось в Киргизии близ границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем передается Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии ранее прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.
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