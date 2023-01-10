https://ria.ru/20230110/belotserkovskaya-1843912882.html

Дело блогера Белоцерковской* о фейках о российской армии дошло до суда

Дело блогера Белоцерковской* о фейках о российской армии дошло до суда - РИА Новости, 10.01.2023

Дело блогера Белоцерковской* о фейках о российской армии дошло до суда

В Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:16

2023-01-10T15:16

2023-01-10T15:16

происшествия

москва

общество

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. “Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена”, - рассказал собеседник агентства. Как полагает следствие, с марта по апрель Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". В настоящий момент Белоцерковская* находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, общество