https://ria.ru/20230110/belotserkovskaya-1843912882.html
Дело блогера Белоцерковской* о фейках о российской армии дошло до суда
Дело блогера Белоцерковской* о фейках о российской армии дошло до суда - РИА Новости, 10.01.2023
Дело блогера Белоцерковской* о фейках о российской армии дошло до суда
В Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:16
2023-01-10T15:16
2023-01-10T15:16
происшествия
москва
общество
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. “Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена”, - рассказал собеседник агентства. Как полагает следствие, с марта по апрель Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". В настоящий момент Белоцерковская* находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, общество
Происшествия, Москва, Общество
Дело блогера Белоцерковской* о фейках о российской армии дошло до суда
Дело блогера Вероники Белоцерковской о фейках о российской армии дошло до Басманного суда
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
“Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена”, - рассказал собеседник агентства.
Как полагает следствие, с марта по апрель Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе
и убийстве мирных жителей в Буче".
В настоящий момент Белоцерковская* находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.