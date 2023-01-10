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В "АвтоВАЗе" назвали дату возобновления производства Lada с АКПП - РИА Новости, 10.01.2023
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В "АвтоВАЗе" назвали дату возобновления производства Lada с АКПП
В "АвтоВАЗе" назвали дату возобновления производства Lada с АКПП - РИА Новости, 10.01.2023
В "АвтоВАЗе" назвали дату возобновления производства Lada с АКПП
"АвтоВАЗ" в 2024 году планирует возобновить производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач, сообщил журналистам президент компании Максим... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:17
2023-01-10T13:58
экономика
автоваз
авто
lada vesta
максим соколов
тольятти
россия
ижевск
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует возобновить производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов."Испытания - конец следующего года, производство - в 2024", - сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada с АКПП."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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экономика, автоваз, авто, lada vesta, максим соколов, тольятти, россия, ижевск, renault logan
Экономика, АвтоВАЗ, Авто, Lada Vesta, Максим Соколов, Тольятти, Россия, Ижевск, Renault Logan
13:17 10.01.2023 (обновлено: 13:58 10.01.2023)
 
В "АвтоВАЗе" назвали дату возобновления производства Lada с АКПП

Соколов: "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство автомобилей Lada с АКПП в 2024 году

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкLada Vesta
Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует возобновить производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Испытания - конец следующего года, производство - в 2024", - сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada с АКПП.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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ЭкономикаАвтоВАЗАвтоLada VestaМаксим СоколовТольяттиРоссияИжевскRenault Logan
 
 
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