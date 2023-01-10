https://ria.ru/20230110/avtovaz-1843879695.html

В "АвтоВАЗе" назвали дату возобновления производства Lada с АКПП

В "АвтоВАЗе" назвали дату возобновления производства Lada с АКПП - РИА Новости, 10.01.2023

В "АвтоВАЗе" назвали дату возобновления производства Lada с АКПП

"АвтоВАЗ" в 2024 году планирует возобновить производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач, сообщил журналистам президент компании Максим... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:17

2023-01-10T13:17

2023-01-10T13:58

экономика

автоваз

авто

lada vesta

максим соколов

тольятти

россия

ижевск

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует возобновить производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов."Испытания - конец следующего года, производство - в 2024", - сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada с АКПП."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20230106/avto-1841929343.html

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экономика, автоваз, авто, lada vesta, максим соколов, тольятти, россия, ижевск, renault logan