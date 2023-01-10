https://ria.ru/20230110/avtomobili-1843860832.html

СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года

СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года

Цены на автомобили в России с 1 января остались на уровне прошлого года, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных российских автодилеров. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:24

2023-01-10T12:24

2023-01-10T12:25

экономика

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на автомобили в России с 1 января остались на уровне прошлого года, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных российских автодилеров.Как указали в материале, причиной этого стали прекращение поставок официально представленных в России марок и с отсутствие ажиотажа у дилеров.Однако отмечается, что дилеры и аналитики ожидают роста цен на машины 2023 года выпуска на 3-7 процентов.Минпромторг прогнозирует в наступившем году рост продаж новых автомобилей всех сегментов в России до миллиона по сравнению с 800 тысячами машин в прошлом году.

https://ria.ru/20230110/musor-1843804048.html

https://ria.ru/20230109/avto-1843745295.html

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экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия