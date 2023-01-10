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СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года - РИА Новости, 10.01.2023
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СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года
СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года
Цены на автомобили в России с 1 января остались на уровне прошлого года, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных российских автодилеров. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:24
2023-01-10T12:25
экономика
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на автомобили в России с 1 января остались на уровне прошлого года, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных российских автодилеров.Как указали в материале, причиной этого стали прекращение поставок официально представленных в России марок и с отсутствие ажиотажа у дилеров.Однако отмечается, что дилеры и аналитики ожидают роста цен на машины 2023 года выпуска на 3-7 процентов.Минпромторг прогнозирует в наступившем году рост продаж новых автомобилей всех сегментов в России до миллиона по сравнению с 800 тысячами машин в прошлом году.
https://ria.ru/20230110/musor-1843804048.html
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экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Авто, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
12:24 10.01.2023 (обновлено: 12:25 10.01.2023)
 
СМИ: цены на автомобили в России не повысились с начала года

"Ъ": цены на автомобили в России с 1 января остались на уровне прошлого года

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс"
Автомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра Фаворит Моторс - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Автомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на автомобили в России с 1 января остались на уровне прошлого года, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных российских автодилеров.
Как указали в материале, причиной этого стали прекращение поставок официально представленных в России марок и с отсутствие ажиотажа у дилеров.
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