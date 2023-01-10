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Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843857592.html
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению - РИА Новости, 10.01.2023
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению
Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что Артемовск близок к освобождению. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:16
2023-01-10T12:55
специальная военная операция на украине
артемовск
донецк
донецкая народная республика
безопасность
ян гагин
соледар
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что Артемовск близок к освобождению. "В ближайшие если не часы, то дни мы узнаем, что Артемовск действительно освобожден", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные близки к освобождению Соледара, а после этого откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска.Сейчас за Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецк
донецкая народная республика
соледар
россия
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артемовск, донецк, донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, соледар, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецк, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Ян Гагин, Соледар, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
12:16 10.01.2023 (обновлено: 12:55 10.01.2023)
 
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению

Советник Пушилина Гагин заявил, что Артемовск близок к освобождению

© AP Photo / LibkosУкраинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте)
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте). Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что Артемовск близок к освобождению.
"В ближайшие если не часы, то дни мы узнаем, что Артемовск действительно освобожден", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные близки к освобождению Соледара, а после этого откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска.
Сейчас за Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЯн ГагинСоледарСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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