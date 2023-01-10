https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843857592.html
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению - РИА Новости, 10.01.2023
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению
Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что Артемовск близок к освобождению. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:16
2023-01-10T12:16
2023-01-10T12:55
специальная военная операция на украине
артемовск
донецк
донецкая народная республика
безопасность
ян гагин
соледар
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что Артемовск близок к освобождению. "В ближайшие если не часы, то дни мы узнаем, что Артемовск действительно освобожден", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные близки к освобождению Соледара, а после этого откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска.Сейчас за Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецк, донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, соледар, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецк, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Ян Гагин, Соледар, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
12:16 10.01.2023 (обновлено: 12:55 10.01.2023)
Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению
Советник Пушилина Гагин заявил, что Артемовск близок к освобождению