https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843857592.html

Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению

Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению - РИА Новости, 10.01.2023

Советник Пушилина считает, что Артемовск близок к освобождению

Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что Артемовск близок к освобождению. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:16

2023-01-10T12:16

2023-01-10T12:55

специальная военная операция на украине

артемовск

донецк

донецкая народная республика

безопасность

ян гагин

соледар

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что Артемовск близок к освобождению. "В ближайшие если не часы, то дни мы узнаем, что Артемовск действительно освобожден", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные близки к освобождению Соледара, а после этого откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска.Сейчас за Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецк

донецкая народная республика

соледар

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, донецк, донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, соледар, ситуация в днр и лнр, россия