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Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843856227.html
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска - РИА Новости, 10.01.2023
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:13
2023-01-10T12:17
специальная военная операция на украине
денис пушилин
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска."Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, и краматорского направления, в том числе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Сейчас за Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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денис пушилин, артемовск, соледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика
12:13 10.01.2023 (обновлено: 12:17 10.01.2023)
 
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска

Пушилин: после освобождения Соледара откроются перспективы и для освобождения Артемовска

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация"
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска.
"Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, и краматорского направления, в том числе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Сейчас за Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинАртемовскСоледарДонецкая Народная Республика
 
 
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