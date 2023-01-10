https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843856227.html
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска - РИА Новости, 10.01.2023
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:13
2023-01-10T12:13
2023-01-10T12:17
специальная военная операция на украине
денис пушилин
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска."Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, и краматорского направления, в том числе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Сейчас за Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
артемовск
соледар
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, артемовск, соледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика
12:13 10.01.2023 (обновлено: 12:17 10.01.2023)
Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска
Пушилин: после освобождения Соледара откроются перспективы и для освобождения Артемовска