https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843856227.html

Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска

Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска - РИА Новости, 10.01.2023

Пушилин заявил о перспективах освобождения Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:13

2023-01-10T12:13

2023-01-10T12:17

специальная военная операция на украине

денис пушилин

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска."Освободим уже Соледар, здесь открываются очень благоприятные перспективы для освобождения как Артемовска, так и не стоит забывать про Северск, где укрепления противника тоже достаточно серьезные. Здесь мы прекрасно понимаем, что после освобождения уже Артемовска открываются перспективы и для дальнейшего освобождения территории республики. В частности, и краматорского направления, в том числе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Сейчас за Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

артемовск

соледар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, артемовск, соледар, донецкая народная республика