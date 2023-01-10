https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843819177.html

Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители

Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители - РИА Новости, 10.01.2023

Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители

Вопрос с названием города Артемовска должны решать его жители, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:26

2023-01-10T10:26

2023-01-10T11:16

специальная военная операция на украине

общество

артемовск

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Вопрос с названием города Артемовска должны решать его жители, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни... Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления", — написал он. Пушилин напомнил, что в марте прошлого года населенным пунктам ДНР, ранее находившимся под контролем Украины, вернули их наименования по состоянию на 11 мая 2014 года. Дискуссия о наименовании Артемовска развернулась в социальных сетях. Так, журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев высказался в защиту названия Бахмут, которое сейчас использует киевский режим. Он напомнил, что так именовалось поселение, основанное еще в 1571 году русским царем Иваном Грозным. При этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала сохранение названия Артемовск, которое город получил в честь советского политического и революционного деятеля Федора Сергеева, более известного как Товарищ Артем. По ее словам, это более привычно для местных жителей. Симоньян подчеркнула, что в конечном итоге решение должны принимать сами горожане. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

https://ria.ru/20230109/artemovsk-1843697119.html

https://ria.ru/20221230/vsu-1842371122.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, артемовск, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр