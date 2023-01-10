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Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/artemovsk-1843819177.html
Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители
Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители - РИА Новости, 10.01.2023
Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители
Вопрос с названием города Артемовска должны решать его жители, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:26
2023-01-10T11:16
специальная военная операция на украине
общество
артемовск
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Вопрос с названием города Артемовска должны решать его жители, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни... Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления", — написал он. Пушилин напомнил, что в марте прошлого года населенным пунктам ДНР, ранее находившимся под контролем Украины, вернули их наименования по состоянию на 11 мая 2014 года. Дискуссия о наименовании Артемовска развернулась в социальных сетях. Так, журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев высказался в защиту названия Бахмут, которое сейчас использует киевский режим. Он напомнил, что так именовалось поселение, основанное еще в 1571 году русским царем Иваном Грозным. При этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала сохранение названия Артемовск, которое город получил в честь советского политического и революционного деятеля Федора Сергеева, более известного как Товарищ Артем. По ее словам, это более привычно для местных жителей. Симоньян подчеркнула, что в конечном итоге решение должны принимать сами горожане. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
https://ria.ru/20230109/artemovsk-1843697119.html
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артемовск
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общество, артемовск, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артемовск, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:26 10.01.2023 (обновлено: 11:16 10.01.2023)
 
Пушилин считает, что название Артемовска должны выбирать его жители

Глава ДНР Пушилин заявил, что вопрос названия Артемовска должны решать его жители

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Вопрос с названием города Артемовска должны решать его жители, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни... Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления", — написал он.
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Пушилин напомнил, что в марте прошлого года населенным пунктам ДНР, ранее находившимся под контролем Украины, вернули их наименования по состоянию на 11 мая 2014 года.
Дискуссия о наименовании Артемовска развернулась в социальных сетях. Так, журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев высказался в защиту названия Бахмут, которое сейчас использует киевский режим. Он напомнил, что так именовалось поселение, основанное еще в 1571 году русским царем Иваном Грозным.
При этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала сохранение названия Артемовск, которое город получил в честь советского политического и революционного деятеля Федора Сергеева, более известного как Товарищ Артем. По ее словам, это более привычно для местных жителей. Симоньян подчеркнула, что в конечном итоге решение должны принимать сами горожане.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
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