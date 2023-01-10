https://ria.ru/20230110/armeniya-1843860612.html

Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство

Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство - РИА Новости, 10.01.2023

Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство

Армянская сторона не получала официальных предложений о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии, заявил в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:23

2023-01-10T12:23

2023-01-10T12:23

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никол пашинян

армения

россия

белоруссия

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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Армянская сторона не получала официальных предложений о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прокомментировал слова посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве "не хватает третьей страны". Посол не конкретизировав, какой именно, добавил, что отслеживал и смотрел, "как реагируют братья-армяне", и "они его поддержали". Григорян в ответ заявил, что Союзное государство является "полным нарушением суверенитета". Упомянув о заявлении белорусского посла о Союзном государстве, Григорян отметил, что "давления на Армению идут и отсюда, и "когда демократия и демократическая система Армении сопротивляются этому, то получают давления иного характера в военном виде". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные утверждения провокационными. "Если вы имеете в виду официальное предложение, то никакого официального предложения не было и не могло быть", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Однако, по его словам, "реальность не так проста как кажется. "Иногда мы должны глубоко рассматривать не текст, а подтекст вопросов. Для нас суверенитет, независимость, государственность - абсолютные ценности", - сказал премьер. Отвечая на уточняющий вопрос, были ли неофициальные предложения, Пашинян заявил, что нужно уточнить, что такое неофициальные каналы. По его мнению, таковыми могут быть риторика экспертов или неофициальные контакты. Он считает, что эти неофициальные каналы отчасти имел в виду секретарь Совбеза Армении.

https://ria.ru/20230110/odkb-1843837428.html

https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, никол пашинян, армения, россия, белоруссия