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Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство - РИА Новости, 10.01.2023
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Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство
Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство - РИА Новости, 10.01.2023
Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство
Армянская сторона не получала официальных предложений о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии, заявил в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:23
2023-01-10T12:23
в мире
никол пашинян
армения
россия
белоруссия
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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Армянская сторона не получала официальных предложений о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прокомментировал слова посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве "не хватает третьей страны". Посол не конкретизировав, какой именно, добавил, что отслеживал и смотрел, "как реагируют братья-армяне", и "они его поддержали". Григорян в ответ заявил, что Союзное государство является "полным нарушением суверенитета". Упомянув о заявлении белорусского посла о Союзном государстве, Григорян отметил, что "давления на Армению идут и отсюда, и "когда демократия и демократическая система Армении сопротивляются этому, то получают давления иного характера в военном виде". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные утверждения провокационными. "Если вы имеете в виду официальное предложение, то никакого официального предложения не было и не могло быть", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Однако, по его словам, "реальность не так проста как кажется. "Иногда мы должны глубоко рассматривать не текст, а подтекст вопросов. Для нас суверенитет, независимость, государственность - абсолютные ценности", - сказал премьер. Отвечая на уточняющий вопрос, были ли неофициальные предложения, Пашинян заявил, что нужно уточнить, что такое неофициальные каналы. По его мнению, таковыми могут быть риторика экспертов или неофициальные контакты. Он считает, что эти неофициальные каналы отчасти имел в виду секретарь Совбеза Армении.
https://ria.ru/20230110/odkb-1843837428.html
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в мире, никол пашинян, армения, россия, белоруссия
В мире, Никол Пашинян, Армения, Россия, Белоруссия
12:23 10.01.2023
 
Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство

Пашинян: Ереван не получал официальных предложений о присоединении к Союзному государству

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Армянская сторона не получала официальных предложений о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прокомментировал слова посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве "не хватает третьей страны". Посол не конкретизировав, какой именно, добавил, что отслеживал и смотрел, "как реагируют братья-армяне", и "они его поддержали". Григорян в ответ заявил, что Союзное государство является "полным нарушением суверенитета". Упомянув о заявлении белорусского посла о Союзном государстве, Григорян отметил, что "давления на Армению идут и отсюда, и "когда демократия и демократическая система Армении сопротивляются этому, то получают давления иного характера в военном виде". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные утверждения провокационными.
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"Если вы имеете в виду официальное предложение, то никакого официального предложения не было и не могло быть", - сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Однако, по его словам, "реальность не так проста как кажется. "Иногда мы должны глубоко рассматривать не текст, а подтекст вопросов. Для нас суверенитет, независимость, государственность - абсолютные ценности", - сказал премьер.
Отвечая на уточняющий вопрос, были ли неофициальные предложения, Пашинян заявил, что нужно уточнить, что такое неофициальные каналы. По его мнению, таковыми могут быть риторика экспертов или неофициальные контакты. Он считает, что эти неофициальные каналы отчасти имел в виду секретарь Совбеза Армении.
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