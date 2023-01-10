https://ria.ru/20230110/amerikantsy-1843953041.html

"Украина обречена": американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley

"Украина обречена": американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley - РИА Новости, 10.01.2023

"Украина обречена": американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley

Читатели американского журнала Newsweek ответили на критику украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, который посетовал, что страны Запада в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:09

2023-01-10T17:09

2023-01-10T18:47

в мире

технологии

вадим пристайко

риши сунак

украина

киев

ирак

нато

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek ответили на критику украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, который посетовал, что страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение.При этом в начале января США и союзники по НАТО анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в частности, киевскому режиму планируется поставить 50 БМП Bradley.Американские пользователи Сети заметили, что такое решение не сможет переломить ситуацию на Украине."БМП типа Bradley не имеет такой защиты, как основные боевые танки, и даже современные танки довольно легко уничтожить противотанковыми ракетами, как мы видели это в Ираке, Ливане, Сирии и на Украине. В современных конфликтах большинство армий вооружено мощными противотанковыми ракетами. Легкобронированные машины типа Bradley этим ракетам не ровня. В Ираке повстанцы использовали самодельные взрывные устройства из старых артиллерийских снарядов советских времен, которыми они подорвали огромное количество БМП Bradley и убили множество американских солдат и контрактников. Зачем обманывать себя, безосновательно заявляя, что Bradley вдруг переломит ситуацию? Давая ложную надежду. Наши политики просто пытаются выдоить из американских налогоплательщиков как можно больше долларов", — написал Creative_mind."Это не что иное, как какой-то "оружейный винегрет". Ведь нужны будут люди с большим опытом эксплуатации всех этих разноплановых машин. А как их совместить на поле боя? Такое впечатление, что все это больше используется в качестве пиара!" — высказался XFKJHGSOIUFiles."Ничего уже не сможет "изменить" этот конфликт. Украина обречена!" — резюмировал AlexT.Ранее британские издания сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки режиму Зеленского танков Challenger 2, однако конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843877698.html

https://ria.ru/20230110/stinger-1843877958.html

https://ria.ru/20230104/bronemashiny-1843082410.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, вадим пристайко, риши сунак, украина, киев, ирак, нато, т-62, бмп-3, т-90м