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"Украина обречена": американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley - РИА Новости, 10.01.2023
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"Украина обречена": американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley
"Украина обречена": американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley - РИА Новости, 10.01.2023
"Украина обречена": американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley
Читатели американского журнала Newsweek ответили на критику украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, который посетовал, что страны Запада в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:09
2023-01-10T18:47
в мире
технологии
вадим пристайко
риши сунак
украина
киев
ирак
нато
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek ответили на критику украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, который посетовал, что страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение.При этом в начале января США и союзники по НАТО анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в частности, киевскому режиму планируется поставить 50 БМП Bradley.Американские пользователи Сети заметили, что такое решение не сможет переломить ситуацию на Украине."БМП типа Bradley не имеет такой защиты, как основные боевые танки, и даже современные танки довольно легко уничтожить противотанковыми ракетами, как мы видели это в Ираке, Ливане, Сирии и на Украине. В современных конфликтах большинство армий вооружено мощными противотанковыми ракетами. Легкобронированные машины типа Bradley этим ракетам не ровня. В Ираке повстанцы использовали самодельные взрывные устройства из старых артиллерийских снарядов советских времен, которыми они подорвали огромное количество БМП Bradley и убили множество американских солдат и контрактников. Зачем обманывать себя, безосновательно заявляя, что Bradley вдруг переломит ситуацию? Давая ложную надежду. Наши политики просто пытаются выдоить из американских налогоплательщиков как можно больше долларов", — написал Creative_mind."Это не что иное, как какой-то "оружейный винегрет". Ведь нужны будут люди с большим опытом эксплуатации всех этих разноплановых машин. А как их совместить на поле боя? Такое впечатление, что все это больше используется в качестве пиара!" — высказался XFKJHGSOIUFiles."Ничего уже не сможет "изменить" этот конфликт. Украина обречена!" — резюмировал AlexT.Ранее британские издания сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки режиму Зеленского танков Challenger 2, однако конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20230110/ukraina-1843877698.html
https://ria.ru/20230110/stinger-1843877958.html
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украина
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в мире, технологии, вадим пристайко, риши сунак, украина, киев, ирак, нато, т-62, бмп-3, т-90м
В мире, Технологии, Вадим Пристайко, Риши Сунак, Украина, Киев, Ирак, НАТО, Т-62, БМП-3, Т-90М
17:09 10.01.2023 (обновлено: 18:47 10.01.2023)
 
"Украина обречена": американцы не нашли смысла в отправке Киеву БМП Bradley

Читатели Newsweek назвали решение США отправить Украине БМП Bradley бессмысленным

© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek ответили на критику украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, который посетовал, что страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение.
При этом в начале января США и союзники по НАТО анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в частности, киевскому режиму планируется поставить 50 БМП Bradley.
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"У нас не любят неприятные факты, даже если они правдивы, но кто-то должен это сказать. Легкие танки АМХ-10 и БМП Bradley не изменят ход конфликта. Неправильно смеяться над старыми русскими Т-62, а хвалить АМХ-10, обсуждать Bradley и делать вид, что у русских нет отличных БМП-3. Отмечу, что русские в последнее время начали использовать Т-90М на поле боя — и ничего подобного у Украины нет. Русские модернизируют старые модели и пересматривают свои боевые концепции. Сказать, что этого не происходит, было бы ложью", — считает Abu Rofiq.

"БМП типа Bradley не имеет такой защиты, как основные боевые танки, и даже современные танки довольно легко уничтожить противотанковыми ракетами, как мы видели это в Ираке, Ливане, Сирии и на Украине. В современных конфликтах большинство армий вооружено мощными противотанковыми ракетами. Легкобронированные машины типа Bradley этим ракетам не ровня. В Ираке повстанцы использовали самодельные взрывные устройства из старых артиллерийских снарядов советских времен, которыми они подорвали огромное количество БМП Bradley и убили множество американских солдат и контрактников. Зачем обманывать себя, безосновательно заявляя, что Bradley вдруг переломит ситуацию? Давая ложную надежду. Наши политики просто пытаются выдоить из американских налогоплательщиков как можно больше долларов", — написал Creative_mind.
"Это не что иное, как какой-то "оружейный винегрет". Ведь нужны будут люди с большим опытом эксплуатации всех этих разноплановых машин. А как их совместить на поле боя? Такое впечатление, что все это больше используется в качестве пиара!" — высказался XFKJHGSOIUFiles.
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Латвия рассматривает передачу Украине ракет к Stinger и беспилотников
"Ничего уже не сможет "изменить" этот конфликт. Украина обречена!" — резюмировал AlexT.
Ранее британские издания сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки режиму Зеленского танков Challenger 2, однако конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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В миреТехнологииВадим ПристайкоРиши СунакУкраинаКиевИракНАТОТ-62БМП-3Т-90М
 
 
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