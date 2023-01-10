https://ria.ru/20230110/ambulatoriya-1843850756.html
В Кемеровском округе заработала новая амбулатория
В Кемеровском округе заработала новая амбулатория - РИА Новости, 10.01.2023
В Кемеровском округе заработала новая амбулатория
Новая амбулатория начала работу в селе Барановка Кемеровского округа, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:59
2023-01-10T11:59
2023-01-10T11:59
общество
сергей цивилев
здоровье - общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Новая амбулатория начала работу в селе Барановка Кемеровского округа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Модульное здание площадью 387 квадратных метров построили в селе Барановка по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение. Ранее амбулатория располагалась в помещении, которое перестало отвечать современными требованиям", – говорится в сообщении. Уточняется, что в амбулатории разделены потоки взрослых и детей, оборудована регистратура, процедурный и прививочный кабинеты. Работает дневной стационар, есть просторный коридор с удобными местами ожидания для пациентов, кабинет здоровья для детей, акушера-гинеколога, педиатра, стоматолога, физиокабинет, кабинет забора крови. Выделена санитарная зона, где предусмотрен санузел для лиц с ограниченной мобильностью. "Мы продолжаем работу по повышению доступности медицины в Кузбассе. В прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" в муниципалитетах региона начали работу 73 ФАПа и амбулатории. С сегодняшнего дня в Барановке 1295 человек, в том числе 262 ребенка, будут получать медицинскую помощь в современных условиях и рядом с домом. В 2023 году планируем построить и открыть еще 42 таких пункта", - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Амбулатория оснащена высокотехнологичным аппаратом для автоматизированной и дистанционной оценки ЭКГ, автоматическим наружным дефибриллятором с функцией голосовых подсказок, одеялом с подогревом для новорожденных, укладками для оказания первой медицинской помощи. Оборудование позволит оперативно снимать и оценивать электрокардиограмму посредством дистанционного консультирования, оказывать экстренную помощь всем категориям пациентов, включая новорожденных. Также имеется портативный аппарат для определения уровня сахара, холестерина и гемоглобина в крови. Стоматологический кабинет оснащен современной функциональной установкой с врачебным блоком управления инструментами. Во всех кабинетах установлена новая медицинская мебель, холодильники, шкафы для хранения медикаментов. Рабочие места врачей и медицинских сестер, регистратура оснащены компьютерной техникой, позволяющей оформлять электронные протоколы осмотра и вносить результаты исследований в электронную амбулаторную карту. По региональному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в амбулатории проведен высокоскоростной интернет, благодаря чему можно проводить телемедицинские консультации с врачами из районной и областных больниц в режиме видеоконференции. Это обеспечит жителям поселка доступность и высокое качество медицинской помощи.
https://ria.ru/20221229/oborudovanie-1842091246.html
https://ria.ru/20221010/kuzbass-1822704539.html
https://ria.ru/20220920/posobie-1818072271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей цивилев, здоровье - общество, кемеровская область
Общество, Сергей Цивилев, Здоровье - Общество, Кемеровская область
В Кемеровском округе заработала новая амбулатория
В селе Барановка Кемеровского округа начала работу новая амбулатория
КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости.
Новая амбулатория начала работу в селе Барановка Кемеровского округа, сообщает пресс-служба
правительства региона.
"Модульное здание площадью 387 квадратных метров построили в селе Барановка по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение. Ранее амбулатория располагалась в помещении, которое перестало отвечать современными требованиям", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в амбулатории разделены потоки взрослых и детей, оборудована регистратура, процедурный и прививочный кабинеты. Работает дневной стационар, есть просторный коридор с удобными местами ожидания для пациентов, кабинет здоровья для детей, акушера-гинеколога, педиатра, стоматолога, физиокабинет, кабинет забора крови. Выделена санитарная зона, где предусмотрен санузел для лиц с ограниченной мобильностью.
"Мы продолжаем работу по повышению доступности медицины в Кузбассе. В прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" в муниципалитетах региона начали работу 73 ФАПа и амбулатории. С сегодняшнего дня в Барановке 1295 человек, в том числе 262 ребенка, будут получать медицинскую помощь в современных условиях и рядом с домом. В 2023 году планируем построить и открыть еще 42 таких пункта", - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
.
Амбулатория оснащена высокотехнологичным аппаратом для автоматизированной и дистанционной оценки ЭКГ, автоматическим наружным дефибриллятором с функцией голосовых подсказок, одеялом с подогревом для новорожденных, укладками для оказания первой медицинской помощи. Оборудование позволит оперативно снимать и оценивать электрокардиограмму посредством дистанционного консультирования, оказывать экстренную помощь всем категориям пациентов, включая новорожденных. Также имеется портативный аппарат для определения уровня сахара, холестерина и гемоглобина в крови. Стоматологический кабинет оснащен современной функциональной установкой с врачебным блоком управления инструментами.
Во всех кабинетах установлена новая медицинская мебель, холодильники, шкафы для хранения медикаментов. Рабочие места врачей и медицинских сестер, регистратура оснащены компьютерной техникой, позволяющей оформлять электронные протоколы осмотра и вносить результаты исследований в электронную амбулаторную карту. По региональному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в амбулатории проведен высокоскоростной интернет, благодаря чему можно проводить телемедицинские консультации с врачами из районной и областных больниц в режиме видеоконференции. Это обеспечит жителям поселка доступность и высокое качество медицинской помощи.