https://ria.ru/20230110/alabay-1843899412.html

На жительницу Якутска в парке напал алабай

На жительницу Якутска в парке напал алабай - РИА Новости, 10.01.2023

На жительницу Якутска в парке напал алабай

Алабай напал на женщину в парке в Якутске, собаку поместили в городской приют, власти ищут хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:34

2023-01-10T14:34

2023-01-10T15:10

собаки

происшествия

якутск

россия

республика саха (якутия)

животные

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ЯКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Алабай напал на женщину в парке в Якутске, собаку поместили в городской приют, власти ищут хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации. Пользователи соцсети распространили фотографии обезображенной женщины, они отмечают, что нападение произошло в парке "Урдэл". В мэрии подтвердили достоверность этой информации. "Это случилось 7 января. Сотрудниками управы Гагаринского округа алабай был пойман в тот же день и помещён в городской приют для животных. Работникам приюта дано указание не выдавать агрессивную псину ее хозяевам без составления соответствующих документов. Хотя после случившегося уже вряд ли кто-то осмелится прийти за ней", - отметили в пресс-службе. Как рассказали агентству в региональной прокуратуре, по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.В конце 2021 года глава Якутска ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности во всем городе после того, как на территории ипподрома стая собак загрызла 53-летнего доцента Северо-Восточного федерального университета. В городе возбудили уголовные дела о халатности. После этого власти сформировали оперативный штаб по отлову бродячих собак. Региональный департамент в ноябре 2022 года заявил о том, что анализы выявили бруцеллез более чем у 500 собак в приюте города Якутска, жалоба на нарушение ветправил в приюте подана в федеральное управление Россельхознадзора.

https://ria.ru/20230107/sobaka-1843368941.html

https://ria.ru/20230104/shpits-1843011165.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

собаки, происшествия, якутск, россия, республика саха (якутия), животные