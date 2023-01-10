https://ria.ru/20230110/alabay-1843899412.html
На жительницу Якутска в парке напал алабай
На жительницу Якутска в парке напал алабай - РИА Новости, 10.01.2023
На жительницу Якутска в парке напал алабай
Алабай напал на женщину в парке в Якутске, собаку поместили в городской приют, власти ищут хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:34
2023-01-10T14:34
2023-01-10T15:10
собаки
происшествия
якутск
россия
республика саха (якутия)
животные
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ЯКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Алабай напал на женщину в парке в Якутске, собаку поместили в городской приют, власти ищут хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации. Пользователи соцсети распространили фотографии обезображенной женщины, они отмечают, что нападение произошло в парке "Урдэл". В мэрии подтвердили достоверность этой информации. "Это случилось 7 января. Сотрудниками управы Гагаринского округа алабай был пойман в тот же день и помещён в городской приют для животных. Работникам приюта дано указание не выдавать агрессивную псину ее хозяевам без составления соответствующих документов. Хотя после случившегося уже вряд ли кто-то осмелится прийти за ней", - отметили в пресс-службе. Как рассказали агентству в региональной прокуратуре, по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.В конце 2021 года глава Якутска ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности во всем городе после того, как на территории ипподрома стая собак загрызла 53-летнего доцента Северо-Восточного федерального университета. В городе возбудили уголовные дела о халатности. После этого власти сформировали оперативный штаб по отлову бродячих собак. Региональный департамент в ноябре 2022 года заявил о том, что анализы выявили бруцеллез более чем у 500 собак в приюте города Якутска, жалоба на нарушение ветправил в приюте подана в федеральное управление Россельхознадзора.
https://ria.ru/20230107/sobaka-1843368941.html
https://ria.ru/20230104/shpits-1843011165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
собаки, происшествия, якутск, россия, республика саха (якутия), животные
Собаки, Происшествия, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия), Животные
14:34 10.01.2023 (обновлено: 15:10 10.01.2023)
На жительницу Якутска в парке напал алабай
Власти Якутска ищут хозяина алабая, напавшего на жительницу города в парке "Урдэл"
ЯКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Алабай напал на женщину в парке в Якутске, собаку поместили в городской приют, власти ищут хозяина, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружной администрации.
Пользователи соцсети распространили фотографии обезображенной женщины, они отмечают, что нападение произошло в парке "Урдэл".
В мэрии подтвердили достоверность этой информации. "Это случилось 7 января. Сотрудниками управы Гагаринского округа алабай был пойман в тот же день и помещён в городской приют для животных. Работникам приюта дано указание не выдавать агрессивную псину ее хозяевам без составления соответствующих документов. Хотя после случившегося уже вряд ли кто-то осмелится прийти за ней", - отметили в пресс-службе.
Как рассказали агентству в региональной прокуратуре, по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.
В конце 2021 года глава Якутска ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности во всем городе после того, как на территории ипподрома стая собак загрызла 53-летнего доцента Северо-Восточного федерального университета
. В городе возбудили уголовные дела о халатности. После этого власти сформировали оперативный штаб по отлову бродячих собак.
Региональный департамент в ноябре 2022 года заявил о том, что анализы выявили бруцеллез более чем у 500 собак в приюте города Якутска, жалоба на нарушение ветправил в приюте подана в федеральное управление Россельхознадзора
.