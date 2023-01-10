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В Кремле прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом - РИА Новости, 10.01.2023
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В Кремле прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом
В Кремле прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом - РИА Новости, 10.01.2023
В Кремле прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом
Угрозы ареста российских активов за рубежом – это попытка создать прецедент, ничтожный и незаконный с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:03
2023-01-10T13:03
эстония
россия
украина
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Угрозы ареста российских активов за рубежом – это попытка создать прецедент, ничтожный и незаконный с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Bloomberg сообщил о том, что Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине. "Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент. Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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эстония, россия, украина
Эстония, Россия, Украина
13:03 10.01.2023
 
В Кремле прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом

Песков назвал угрозы ареста российских активов за рубежом попыткой создать прецедент

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Угрозы ареста российских активов за рубежом – это попытка создать прецедент, ничтожный и незаконный с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Bloomberg сообщил о том, что Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине.
"Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент. Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 20:21
На Украине арестовали активы принадлежащего россиянам холдинга
 
ЭстонияРоссияУкраина
 
 
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