https://ria.ru/20230110/aktivy-1843874803.html

В Кремле прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом

В Кремле прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом - РИА Новости, 10.01.2023

В Кремле прокомментировали угрозы ареста российских активов за рубежом

Угрозы ареста российских активов за рубежом – это попытка создать прецедент, ничтожный и незаконный с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:03

2023-01-10T13:03

2023-01-10T13:03

эстония

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Угрозы ареста российских активов за рубежом – это попытка создать прецедент, ничтожный и незаконный с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Bloomberg сообщил о том, что Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине. "Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент. Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230105/aktivy-1843199832.html

эстония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, россия, украина