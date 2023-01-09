https://ria.ru/20230109/zimin-1843603638.html

МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*

МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023

МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*

МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина* (признан в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:17

2023-01-09T11:17

2023-01-09T12:07

россия

борис зимин

происшествия

вымпелком

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина* (признан в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска российского МВД. По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, борис зимин, происшествия, вымпелком, министерство внутренних дел рф (мвд россии)