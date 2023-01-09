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МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023
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МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*
МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023
МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*
МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина* (признан в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:17
2023-01-09T12:07
россия
борис зимин
происшествия
вымпелком
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина* (признан в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска российского МВД. По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия
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россия, борис зимин, происшествия, вымпелком, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Борис Зимин, Происшествия, ВымпелКом, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:17 09.01.2023 (обновлено: 12:07 09.01.2023)
 
МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*

МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в медиабанкБорис Зимин* (признан в РФ иноагентом)
Борис Зимин* (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Борис Зимин* (признан в РФ иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина* (признан в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска российского МВД.
По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов.
Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 08:00
Случай Смольянинова: как наказать предателя
 
РоссияБорис ЗиминПроисшествияВымпелКомМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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