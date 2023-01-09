https://ria.ru/20230109/zimin-1843603638.html
МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*
МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина* - РИА Новости, 09.01.2023
МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*
МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина* (признан в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:17
2023-01-09T11:17
2023-01-09T12:07
россия
борис зимин
происшествия
вымпелком
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина* (признан в РФ иноагентом), следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска российского МВД. По данным суда, Зимину* предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).В начале сентября Минюст внес Зимина* в реестр иногентов. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис зимин, происшествия, вымпелком, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Борис Зимин, Происшествия, ВымпелКом, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:17 09.01.2023 (обновлено: 12:07 09.01.2023)
МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*
МВД России объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина по обвинению в мошенничестве