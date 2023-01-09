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В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна - РИА Новости, 09.01.2023
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В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна
В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна - РИА Новости, 09.01.2023
В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна
Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:52
2023-01-09T17:52
экономика
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции, следует из сообщения Россельхознадзора. "В целях подтверждения соответствия качества и безопасности исследовано 39,1 миллиона тонн зерновой продукции. При проведении исследований выявлено 6 миллионов тонн некачественной и опасной продукции, несоответствующей заявленным требованиям", - говорится в сообщении. Всего за 2022 год подведомственным Россельхознадзору учреждением проведено более 3,85 миллиона исследований в отношении 65,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Ведомство напоминает, что "Центр оценки качества зерна" участвует в проведении государственного мониторинга зерна урожая 2022 года, который проводился в отношении пяти культур: ржи, гречихи, сои, кукурузы и риса. "По состоянию на 20 декабря 2022 года филиалами учреждения обследовано 13,7 миллиона тонн ржи, гречихи, кукурузы, сои и риса, что составило 98% от валового сбора в регионах ответственности", - говорится в сообщении. Результаты государственного мониторинга зерна внесены в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").
https://ria.ru/20230106/zerno-1843261134.html
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экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
17:52 09.01.2023
 
В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна

"Центр оценки качества зерна" выявил в России около 15 процентов некачественной продукции

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции, следует из сообщения Россельхознадзора.
"В целях подтверждения соответствия качества и безопасности исследовано 39,1 миллиона тонн зерновой продукции. При проведении исследований выявлено 6 миллионов тонн некачественной и опасной продукции, несоответствующей заявленным требованиям", - говорится в сообщении.
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Всего за 2022 год подведомственным Россельхознадзору учреждением проведено более 3,85 миллиона исследований в отношении 65,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки.
Ведомство напоминает, что "Центр оценки качества зерна" участвует в проведении государственного мониторинга зерна урожая 2022 года, который проводился в отношении пяти культур: ржи, гречихи, сои, кукурузы и риса.
"По состоянию на 20 декабря 2022 года филиалами учреждения обследовано 13,7 миллиона тонн ржи, гречихи, кукурузы, сои и риса, что составило 98% от валового сбора в регионах ответственности", - говорится в сообщении. Результаты государственного мониторинга зерна внесены в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").
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