https://ria.ru/20230109/zerno-1843733031.html
В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна
В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна - РИА Новости, 09.01.2023
В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна
Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:52
2023-01-09T17:52
2023-01-09T17:52
экономика
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_bf5b74fecdfbf0b60c32554e2ee6c795.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции, следует из сообщения Россельхознадзора. "В целях подтверждения соответствия качества и безопасности исследовано 39,1 миллиона тонн зерновой продукции. При проведении исследований выявлено 6 миллионов тонн некачественной и опасной продукции, несоответствующей заявленным требованиям", - говорится в сообщении. Всего за 2022 год подведомственным Россельхознадзору учреждением проведено более 3,85 миллиона исследований в отношении 65,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Ведомство напоминает, что "Центр оценки качества зерна" участвует в проведении государственного мониторинга зерна урожая 2022 года, который проводился в отношении пяти культур: ржи, гречихи, сои, кукурузы и риса. "По состоянию на 20 декабря 2022 года филиалами учреждения обследовано 13,7 миллиона тонн ржи, гречихи, кукурузы, сои и риса, что составило 98% от валового сбора в регионах ответственности", - говорится в сообщении. Результаты государственного мониторинга зерна внесены в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").
https://ria.ru/20230106/zerno-1843261134.html
https://ria.ru/20230109/chuma-1843700049.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_70a50d9115737bb70331b1ec35b25f83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна
"Центр оценки качества зерна" выявил в России около 15 процентов некачественной продукции
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции, следует
из сообщения Россельхознадзора.
"В целях подтверждения соответствия качества и безопасности исследовано 39,1 миллиона тонн зерновой продукции. При проведении исследований выявлено 6 миллионов тонн некачественной и опасной продукции, несоответствующей заявленным требованиям", - говорится в сообщении.
Всего за 2022 год подведомственным Россельхознадзору учреждением проведено более 3,85 миллиона исследований в отношении 65,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки.
Ведомство напоминает, что "Центр оценки качества зерна" участвует в проведении государственного мониторинга зерна урожая 2022 года, который проводился в отношении пяти культур: ржи, гречихи, сои, кукурузы и риса.
"По состоянию на 20 декабря 2022 года филиалами учреждения обследовано 13,7 миллиона тонн ржи, гречихи, кукурузы, сои и риса, что составило 98% от валового сбора в регионах ответственности", - говорится в сообщении. Результаты государственного мониторинга зерна внесены в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").