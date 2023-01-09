https://ria.ru/20230109/zerno-1843733031.html

В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна

В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна - РИА Новости, 09.01.2023

В России в 2022 году выявили около 15 процентов некачественного зерна

Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:52

2023-01-09T17:52

2023-01-09T17:52

экономика

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции, следует из сообщения Россельхознадзора. "В целях подтверждения соответствия качества и безопасности исследовано 39,1 миллиона тонн зерновой продукции. При проведении исследований выявлено 6 миллионов тонн некачественной и опасной продукции, несоответствующей заявленным требованиям", - говорится в сообщении. Всего за 2022 год подведомственным Россельхознадзору учреждением проведено более 3,85 миллиона исследований в отношении 65,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Ведомство напоминает, что "Центр оценки качества зерна" участвует в проведении государственного мониторинга зерна урожая 2022 года, который проводился в отношении пяти культур: ржи, гречихи, сои, кукурузы и риса. "По состоянию на 20 декабря 2022 года филиалами учреждения обследовано 13,7 миллиона тонн ржи, гречихи, кукурузы, сои и риса, что составило 98% от валового сбора в регионах ответственности", - говорится в сообщении. Результаты государственного мониторинга зерна внесены в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").

https://ria.ru/20230106/zerno-1843261134.html

https://ria.ru/20230109/chuma-1843700049.html

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экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)