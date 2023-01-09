Нуждающиеся страны получили 5,4 процента зерна по зерновой сделке
Минсельхоз Турции: нуждающиеся страны получили через "зерновой коридор" 5,4 процента зерна
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 9 янв – РИА Новости. Доля зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила всего 5,4%, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
"По состоянию на 8 января через "зерновой коридор" на 633 судах было перевезено 16,9 миллиона тонн зерна и продовольственных товаров. Доля зерна, поступающего в наименее развитые страны, составила всего 5,4%", - приводит слова министра телеканал A Haber.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
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