https://ria.ru/20230109/zerno-1843595316.html

Нуждающиеся страны получили 5,4 процента зерна по зерновой сделке

Нуждающиеся страны получили 5,4 процента зерна по зерновой сделке - РИА Новости, 09.01.2023

Нуждающиеся страны получили 5,4 процента зерна по зерновой сделке

Доля зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила всего 5,4%, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:49

2023-01-09T10:49

2023-01-09T10:49

экономика

турция

россия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_272:553:2930:2048_1920x0_80_0_0_0776969335abf9ddacafd19008404319.jpg

АНКАРА, 9 янв – РИА Новости. Доля зерна, поставляемого в нуждающиеся страны посредством "зернового коридора", составила всего 5,4%, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи. Зерновая сделка, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. "По состоянию на 8 января через "зерновой коридор" на 633 судах было перевезено 16,9 миллиона тонн зерна и продовольственных товаров. Доля зерна, поступающего в наименее развитые страны, составила всего 5,4%", - приводит слова министра телеканал A Haber. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20230106/zerno-1843261134.html

https://ria.ru/20221226/zerno-1841405257.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, турция, россия, оон, в мире