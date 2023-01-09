https://ria.ru/20230109/zemletryasenie-1843740479.html

В Индонезии произошло землетрясение

В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.01.2023

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Восточная Ява, Индонезия, на глубине 10 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:22

2023-01-09T18:22

2023-01-09T18:22

в мире

индонезия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Восточная Ява, Индонезия, на глубине 10 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. "Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находится в 90 километрах к юго-востоку от города Паситан, Восточная Ява", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.

https://ria.ru/20221228/zemletryasenie-1841950616.html

индонезия

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в мире, индонезия