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В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.01.2023
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В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.01.2023
В Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Восточная Ява, Индонезия, на глубине 10 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:22
2023-01-09T18:22
в мире
индонезия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Восточная Ява, Индонезия, на глубине 10 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. "Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находится в 90 километрах к юго-востоку от города Паситан, Восточная Ява", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.
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в мире, индонезия
В мире, Индонезия
18:22 09.01.2023
 
В Индонезии произошло землетрясение

В индонезийской провинции Восточная Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Восточная Ява, Индонезия, на глубине 10 километров, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.
"Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находится в 90 километрах к юго-востоку от города Паситан, Восточная Ява", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства.
По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.
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