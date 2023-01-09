https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html

СПЧ объяснил процедуру освобождения заключенных до участия в спецоперации

СПЧ объяснил процедуру освобождения заключенных до участия в спецоперации - РИА Новости, 09.01.2023

СПЧ объяснил процедуру освобождения заключенных до участия в спецоперации

Заключенные, участвовавшие в спецоперации, были освобождены до того, как их вывезли из колонии, но процедура помилования была государственной тайной в рамках... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:31

2023-01-09T16:31

2023-01-09T16:31

специальная военная операция на украине

общество

ева меркачева

россия

евгений пригожин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Заключенные, участвовавшие в спецоперации, были освобождены до того, как их вывезли из колонии, но процедура помилования была государственной тайной в рамках закона, и родственники бывших заключенных подтверждают наличие соответствующих документов, заявила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Ранее руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев, завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов ответил, что помилование заключенных осуществляется в строгом соответствии с законом – когда процедура "начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента". "Это, на самом деле, объясняется нашим действующим законодательством. Есть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и к ним отнесены сведения, в том числе, военной области. В итоге получается, что указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, и в которых есть сведения, составляющие государственную тайну, позволяющие идентифицировать человека – личность участников, они еще отнесены к сведениям военной категории", - пояснила Меркачева. Она рассказала, что близкие заключенных тоже сообщали, что у последних есть все документы, подтверждающие их освобождение. "У меня нет указов самих, но я говорила с близкими этих людей, которые были первыми освобождены. Они все уверяют, что на руках у них документы, подписанные… началом июля – 5 июля. И вывезли соответственно в этот же день или на следующий… Соответственно этих людей освободили еще пятого числа, я сейчас говорю, в первую очередь, про первую группу освобожденных", - сообщила Меркачева. По ее словам, чтобы не публиковать указы было бы достаточно одного признака, но тут "целых два". "Все такие указы закрыты, и мы их видеть не можем. Это объясняет то, что ФСИН спокойно совершенно людей освобождала. Иначе было бы очень странно… Я почти уверена, что ФСИН не взяла бы на себя такой риск, а тут она отпускает людей, которые уже освобождены. Есть документ. Я полагаю, что это ровно так и происходило", - сообщила Меркачева. Кроме того, она рассказала, что заявление Пескова подтверждают ответы, которые они получали по этому вопросу от ФСИН. "Мы говорим, что человек может уехать только на основании трех документов: акт о помиловании, амнистия, решение суда об УДО. Они отвечают: "Вы совершенно правы. Только так, по-другому не отпустим". Просто не написали одним словом, что все произошло в отношении них (заключенных). Но теперь все стало на свои места", - отметила Меркачева.

https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html

https://ria.ru/20230105/tsennosti-1843126098.html

https://ria.ru/20221231/voennoplennye-1842674514.html

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Владимир Лаврентьев

общество, ева меркачева, россия, евгений пригожин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет по правам человека при президенте рф (спч), чвк "вагнер"