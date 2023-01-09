https://ria.ru/20230109/zaderzhanie-1843771992.html

В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП

В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП - РИА Новости, 09.01.2023

В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП

Следователи Таганрога завели уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T21:06

2023-01-09T21:06

2023-01-09T21:06

происшествия

таганрог

россия

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв – РИА Новости. Следователи Таганрога завели уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области. "Следственным отделом по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Неклиновскому району по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении. Полицейскому инкриминируют нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортного средства, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть человека по неосторожности. По версии следствия, ночью 7 января 2023 года полицейский в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем KIA Ceed, в салоне которого находилась женщина 1995 года рождения. Подозреваемый превысил скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным грузовиком "Камаз". В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, находящаяся в машине, получила серьезные травмы и позднее скончалась в машине скорой медицинской помощи. "В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СУСК РФ по Ростовской области.

https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838210638.html

https://ria.ru/20221226/voditel-1841279697.html

таганрог

россия

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, таганрог, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, ростовская область