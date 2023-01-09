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В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП - РИА Новости, 09.01.2023
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В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП
В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП - РИА Новости, 09.01.2023
В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП
Следователи Таганрога завели уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T21:06
2023-01-09T21:06
происшествия
таганрог
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв – РИА Новости. Следователи Таганрога завели уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области. "Следственным отделом по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Неклиновскому району по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении. Полицейскому инкриминируют нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортного средства, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть человека по неосторожности. По версии следствия, ночью 7 января 2023 года полицейский в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем KIA Ceed, в салоне которого находилась женщина 1995 года рождения. Подозреваемый превысил скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным грузовиком "Камаз". В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, находящаяся в машине, получила серьезные травмы и позднее скончалась в машине скорой медицинской помощи. "В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СУСК РФ по Ростовской области.
https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838210638.html
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происшествия, таганрог, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Ростовская область
21:06 09.01.2023
 
В Таганроге задержали полицейского по подозрению в пьяном смертельном ДТП

Следователи Таганрога задержали полицейского по подозрению в пьяном ДТП с гибелью человека

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв – РИА Новости. Следователи Таганрога завели уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.
"Следственным отделом по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Неклиновскому району по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении. Полицейскому инкриминируют нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортного средства, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть человека по неосторожности.
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По версии следствия, ночью 7 января 2023 года полицейский в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем KIA Ceed, в салоне которого находилась женщина 1995 года рождения. Подозреваемый превысил скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным грузовиком "Камаз".
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, находящаяся в машине, получила серьезные травмы и позднее скончалась в машине скорой медицинской помощи. "В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СУСК РФ по Ростовской области.
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ПроисшествияТаганрогРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФРостовская область
 
 
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