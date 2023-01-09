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СМИ: США и Япония укрепляют сотрудничество из-за возможного конфликта с КНР - РИА Новости, 09.01.2023
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СМИ: США и Япония укрепляют сотрудничество из-за возможного конфликта с КНР
СМИ: США и Япония укрепляют сотрудничество из-за возможного конфликта с КНР - РИА Новости, 09.01.2023
СМИ: США и Япония укрепляют сотрудничество из-за возможного конфликта с КНР
Вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня, сообщила газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T05:26
2023-01-09T05:26
в мире
сша
китай
япония
нэнси пелоси
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня, сообщила газета Financial Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, командира 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США (дислоцируется в Японии). Издание пишет, что, по словам Бирмана, ВС США и Японии "быстро интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции на фоне того, как Вашингтон и его азиатские союзники готовятся к возможному конфликту с Китаем, такому как война за Тайвань". Отмечается, что, по словам Бирмана, США и их союзники в Азии действуют по тем же принципам, как в случае с Украиной. "В 2014 и 2015 годах мы серьезно занялись подготовкой к будущему конфликту", - сказал Бирман, отметив среди прочего обучение украинских военнослужащих. "Мы называем это организацией театра (боевых действий - ред.). И мы организуем театр в Японии, на Филиппинах, в других местах", - добавил Бирман. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230108/yaponiya-1843455046.html
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в мире, сша, китай, япония, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Япония, Нэнси Пелоси
05:26 09.01.2023
 
СМИ: США и Япония укрепляют сотрудничество из-за возможного конфликта с КНР

FT: ВС США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем

© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня, сообщила газета Financial Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, командира 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США (дислоцируется в Японии).
Издание пишет, что, по словам Бирмана, ВС США и Японии "быстро интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции на фоне того, как Вашингтон и его азиатские союзники готовятся к возможному конфликту с Китаем, такому как война за Тайвань".
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Отмечается, что, по словам Бирмана, США и их союзники в Азии действуют по тем же принципам, как в случае с Украиной. "В 2014 и 2015 годах мы серьезно занялись подготовкой к будущему конфликту", - сказал Бирман, отметив среди прочего обучение украинских военнослужащих.
"Мы называем это организацией театра (боевых действий - ред.). И мы организуем театр в Японии, на Филиппинах, в других местах", - добавил Бирман.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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