СМИ: США и Япония укрепляют сотрудничество из-за возможного конфликта с КНР
FT: ВС США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем
© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США и Японии наращивают сотрудничество на фоне возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня, сообщила газета Financial Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, командира 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США (дислоцируется в Японии).
Издание пишет, что, по словам Бирмана, ВС США и Японии "быстро интегрируют свою командную структуру и наращивают совместные операции на фоне того, как Вашингтон и его азиатские союзники готовятся к возможному конфликту с Китаем, такому как война за Тайвань".
"Мы называем это организацией театра (боевых действий - ред.). И мы организуем театр в Японии, на Филиппинах, в других местах", - добавил Бирман.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.