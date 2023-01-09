https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html

Поставки Западом вооружений Украине ничего не изменят, заявили в Кремле

Поставки Западом вооружений Украине ничего не изменят, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.01.2023

Поставки Западом вооружений Украине ничего не изменят, заявили в Кремле

Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявил... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:05

2023-01-09T13:05

2023-01-09T13:13

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

нато

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение Франции.Он подчеркнул, что эти поставки принципиально ничего изменить не могут."Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания. Но принципиально ничего решить не смогут. И сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны", - отметил Песков.В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html

https://ria.ru/20230109/mariupol-1833916868.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, франция, нато, политика, дмитрий песков