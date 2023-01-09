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Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние каникулы

Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние каникулы - РИА Новости, 09.01.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние каникулы

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:00

2023-01-09T12:00

2023-01-09T12:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они провели новогодние каникулы.Варианты ответа были: отсыпаюсь; смотрю фильмы и сериалы; отдыхаю с друзьями и семьей; поехал на дачу/природу; работаю; путешествую.В итоге большинство подписчиков ответили, что на праздниках они смотрели фильмы и сериалы. Так проголосовали 28%. При этом одинаковое количество пользователей отсыпались или работали на новогодних каникулах. За каждый из этих вариантов проголосовали 23%. Отдыхали с друзьями и семьей около 19% подписчиков. Всего 3% пользователей путешествовали в новогодние праздники, а 2% предпочли отдых на даче или природе.В комментариях пользователи добавили, что длинные новогодние каникулы они использовали для саморазвития и обучения.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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