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Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние каникулы - РИА Новости, 09.01.2023
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние каникулы
Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние каникулы - РИА Новости, 09.01.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние каникулы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они провели новогодние каникулы.Варианты ответа были: отсыпаюсь; смотрю фильмы и сериалы; отдыхаю с друзьями и семьей; поехал на дачу/природу; работаю; путешествую.В итоге большинство подписчиков ответили, что на праздниках они смотрели фильмы и сериалы. Так проголосовали 28%. При этом одинаковое количество пользователей отсыпались или работали на новогодних каникулах. За каждый из этих вариантов проголосовали 23%. Отдыхали с друзьями и семьей около 19% подписчиков. Всего 3% пользователей путешествовали в новогодние праздники, а 2% предпочли отдых на даче или природе.В комментариях пользователи добавили, что длинные новогодние каникулы они использовали для саморазвития и обучения.
РИА Новости
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353
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12:00 09.01.2023
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, как провели новогодние каникулы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина в костюме Санта-Клауса во время встречи Нового года на Никольской улице в Москве
Мужчина в костюме Санта-Клауса во время встречи Нового года на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они провели новогодние каникулы.
Варианты ответа были: отсыпаюсь; смотрю фильмы и сериалы; отдыхаю с друзьями и семьей; поехал на дачу/природу; работаю; путешествую.
В итоге большинство подписчиков ответили, что на праздниках они смотрели фильмы и сериалы. Так проголосовали 28%. При этом одинаковое количество пользователей отсыпались или работали на новогодних каникулах. За каждый из этих вариантов проголосовали 23%. Отдыхали с друзьями и семьей около 19% подписчиков.
Всего 3% пользователей путешествовали в новогодние праздники, а 2% предпочли отдых на даче или природе.

В комментариях пользователи добавили, что длинные новогодние каникулы они использовали для саморазвития и обучения.
 
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