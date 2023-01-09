https://ria.ru/20230109/virusy-1843321320.html

Эксперт объяснил, почему антивирус может пропустить вредоносную программу

Эксперт объяснил, почему антивирус может пропустить вредоносную программу - РИА Новости, 09.01.2023

Эксперт объяснил, почему антивирус может пропустить вредоносную программу

Какие вредоносные программы могут проникнуть в компьютер, даже если устройство защищено антивирусом, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T02:15

2023-01-09T02:15

2023-01-09T02:15

общество

технологии

россия

алексей сизов

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Какие вредоносные программы могут проникнуть в компьютер, даже если устройство защищено антивирусом, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов.Антивирусное программное обеспечение (ПО) выявляет зловреды с помощью специальных баз данных, которые позволяют идентифицировать вредоносные коды или фиксировать подозрительное "поведение" тех или иных приложений, отметил Сизов. При этом информация о "молодых" вредоносных программах может отсутствовать в базе антивируса, предупредил он. Соответственно, такие зловреды могут заражать компьютер, даже если на нем установлено антивирусное ПО.Однако в большинстве случаев вредоносное ПО получает доступ к устройству не из-за своей уникальности и новизны, а из-за неосторожных действий владельца компьютера, уверен он. Многие пользователи не обращают внимания на предупреждения антивирусных программ и сами дают потенциально опасные разрешения зловредам, замаскированным под легальные продукты, пояснил эксперт."Это чаще всего простенькие вирусы. Они маскируются под расширения тех же браузеров, они не пытаются изменить файловую систему, но контролируют действия пользователя. Есть огромное количество легальных продуктов с той же функцией, например, расширение для сохранения пароля. В каждом случае антивирус должен уточнять, действительно ли вы доверяете программе и разрешаете ей доступ к определенным данным. Но пользователь часто не замечает, что дал разрешение еще одной маленькой программе на доступ к данным", — добавил Сизов.По его словам, вредоносные программы, которые маскируются под легальное ПО и таким образом обходят антивирусную защиту, могут наносить серьезный ущерб владельцам компьютеров. Например, кейлогеры похищают платежные данные.Эксперт дал две рекомендации по защите от вредоносных программ, способных ускользать от антивирусного ПО. Он посоветовал пользователям систематически обновлять антивирус и осторожнее относиться к разрешениям, которые запрашивают любые программы, даже самые безобидные на первый взгляд.

https://ria.ru/20221206/virus-1836684208.html

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общество, технологии, россия, алексей сизов