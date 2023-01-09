https://ria.ru/20230109/velikobritaniya-1843710333.html
Переговоры главы минздрава Британии с профсоюзами провалились
Переговоры главы минздрава Британии с профсоюзами провалились - РИА Новости, 09.01.2023
Переговоры главы минздрава Британии с профсоюзами провалились
Переговоры британского министра здравоохранения Стива Барклая с представителями профсоюзов, представляющих интересы медработников, провалились из-за позиции... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:43
2023-01-09T16:43
2023-01-09T16:53
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Переговоры британского министра здравоохранения Стива Барклая с представителями профсоюзов, представляющих интересы медработников, провалились из-за позиции властей, которые требуют повышения эффективности работы медсотрудников вместо повышения их заработной платы, сообщил представитель профсоюза Unite.Ранее телеканал Sky News сообщил, что британский министр здравоохранения Стив Барклай проведет встречу с лидерами объединений, представляющих интересы медработников. Аналогичные встречи также проведут министр образования Джиллиан Киган и замминистра транспорта по вопросам железных дорог Хью Мерриман."К сожалению, правительство упустило еще одну возможность исправить ситуацию. Все, о чем они хотят говорить, так это продуктивность, ...хотя наши члены профсоюза работают в 18-часовые смены. Как после такого можно стать более продуктивным?" - сказал в эфире телеканала представитель профсоюза Unite Оней Касаб.По его словам, правительство заявило, что будет обсуждать с профсоюзами повышение зарплаты медработников только в том случае, если речь также будет идти о повышении их эффективности работы. Касаб отметил, что он "оскорблен" таким предложением, поскольку многие медработники и так перерабатывают.Акции протеста работников различных сфер продолжаются в январе, поскольку предыдущие переговоры профсоюзов, требующих повышения зарплаты, и властей не увенчались успехом. Более 10 тысяч сотрудников скорой помощи в Англии и Уэльсе выйдут на пикеты 11 января. Очередные забастовки медбратьев и медсестер в Англии пройдут 18 и 19 января. Кроме того, серию забастовок в новом году устроят специалисты по физической реабилитации в Англии и медработники в Шотландии.В декабре тысячи медбратьев и медсестер в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе устроили первую за 106 лет забастовку. Кроме того, более 20 тысяч сотрудников скорой помощи вышли в конце 2022 года на пикеты с требованиями повысить заработную плату, в связи с чем правительство Великобритании официально запросило помощь военнослужащих для поддержания работы системы здравоохранения. На конец декабря также пришлись забастовки сотрудников железнодорожных компаний и пограничной службы.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
https://ria.ru/20221222/zabastovki-1840682083.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, англия, уэльс
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс
16:43 09.01.2023 (обновлено: 16:53 09.01.2023)
Переговоры главы минздрава Британии с профсоюзами провалились
Переговоры главы минздрава Британии с профсоюзами провалились из-за позиции властей
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Переговоры британского министра здравоохранения Стива Барклая с представителями профсоюзов, представляющих интересы медработников, провалились из-за позиции властей, которые требуют повышения эффективности работы медсотрудников вместо повышения их заработной платы, сообщил
представитель профсоюза Unite.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что британский министр здравоохранения Стив Барклай проведет встречу с лидерами объединений, представляющих интересы медработников. Аналогичные встречи также проведут министр образования Джиллиан Киган и замминистра транспорта по вопросам железных дорог Хью Мерриман.
"К сожалению, правительство упустило еще одну возможность исправить ситуацию. Все, о чем они хотят говорить, так это продуктивность, ...хотя наши члены профсоюза работают в 18-часовые смены. Как после такого можно стать более продуктивным?" - сказал в эфире телеканала представитель профсоюза Unite Оней Касаб.
По его словам, правительство заявило, что будет обсуждать с профсоюзами повышение зарплаты медработников только в том случае, если речь также будет идти о повышении их эффективности работы. Касаб отметил, что он "оскорблен" таким предложением, поскольку многие медработники и так перерабатывают.
Акции протеста работников различных сфер продолжаются в январе, поскольку предыдущие переговоры профсоюзов, требующих повышения зарплаты, и властей не увенчались успехом. Более 10 тысяч сотрудников скорой помощи в Англии
и Уэльсе
выйдут на пикеты 11 января. Очередные забастовки медбратьев и медсестер в Англии пройдут 18 и 19 января. Кроме того, серию забастовок в новом году устроят специалисты по физической реабилитации в Англии и медработники в Шотландии
.
В декабре тысячи медбратьев и медсестер в Англии, Северной Ирландии
и Уэльсе устроили первую за 106 лет забастовку. Кроме того, более 20 тысяч сотрудников скорой помощи вышли в конце 2022 года на пикеты с требованиями повысить заработную плату, в связи с чем правительство Великобритании
официально запросило помощь военнослужащих для поддержания работы системы здравоохранения. На конец декабря также пришлись забастовки сотрудников железнодорожных компаний и пограничной службы.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.