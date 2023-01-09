https://ria.ru/20230109/vaktsina-1843598661.html

СМИ: население Новой Зеландии привьют от оспы обезьян неодобренной вакциной

СМИ: население Новой Зеландии привьют от оспы обезьян неодобренной вакциной - РИА Новости, 09.01.2023

СМИ: население Новой Зеландии привьют от оспы обезьян неодобренной вакциной

Власти Новой Зеландии готовятся прививать население от оспы обезьян еще не одобренной вакциной, сообщает в понедельник телеканал 1News. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:04

2023-01-09T11:04

2023-01-09T11:04

в мире

новая зеландия

оспа обезьян

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Новой Зеландии готовятся прививать население от оспы обезьян еще не одобренной вакциной, сообщает в понедельник телеканал 1News. "Правительство хочет получить вакцину как можно скорее, однако регулятору Medsafe необходимы документы от производителя, а это значит, что будет запущен "неодобренный медикамент", - передает 1News. При этом телеканал приводит свидетельство эксперта о том, что такого в Новой Зеландии еще не было. Более того, не раскрывается даже название вакцины. "Рекламирование неодобренных медикаментов незаконно. Это значит, что правительство не объявит название вакцины, даже когда она станет доступной", - сообщает телеканал. "Все правильно, мы не этого сделать не можем. Но мы гарантируем, что у каждого есть возможность пока прийти к своему врачу и обсудить, подходит ли ему эта вакцина", - приводит 1News слова заместителя министра здравоохранения Новой Зеландии Айши Верралл. По данным телеканала, в августе сообщалось, что власти страны рассматривают применение рекомендованной в США, Австралии и Великобритании вакцины Jynneos от оспы обезьян. С тех пор Новая Зеландия располагает запасом такой вакцины пока только для 20 тысяч жителей. Они смогут получать направления на прививку с 15 января. До сих пор в Новой Зеландии был зафиксирован 41 случай заболевания оспой обезьян среди населения страны. В мире инфекция поразила 83 тысячи человек в 110 странах, вызвав 66 смертельных случаев. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок. Как сообщалось ранее, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян может быть отменен в течение 2023 года. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается также и между людьми. Обычно заболевание протекает в легкой форме, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20221128/ospa-1834772748.html

https://ria.ru/20221027/ospa-1827360232.html

https://ria.ru/20221005/ospa-1821781856.html

новая зеландия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, новая зеландия, оспа обезьян